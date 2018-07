Noch bei seiner Afrikareise im März vergangenen Jahres hatte Benedikt die Verhütungsmethode verurteilt . "Man kann das Aids-Problem nicht durch die Verteilung von Kondomen regeln. Ihre Benutzung verschlimmert vielmehr das Problem", sagte Benedikt damals und erntete dafür weltweit Kritik. Sein Vorgänger Johannes Paul II. hatte 1993 bei einer Afrika-Reise gesagt, die eheliche Treue sei das einzige Mittel, um "die tragische Wunde" Aids zu heilen.

Wenn es darum gehe, die Ansteckungsgefahr von Aids zu verringern, könne der Einsatz von Kondomen "ein erster Schritt sein auf dem Weg hin zu einer anders gelebten, menschlicheren Sexualität." Das sind die Worte, die Papst Benedikt XVI. laut einem Interviewbuch, das am Mittwoch erscheint, zum Thema Aids gewählt hat. Dies bedeutet eine historische Wende der katholischen Kirche. Bislang gestattet sie trotz massiver Kritik keine Präservative im Kampf gegen die Ausbreitung der Immunschwächekrankheit. Nun hat der Papst die Benutzung von Kondomen in "begründeten Einzelfälle" für erlaubt erklärt.

HIV und Aids Was sind HIV und Aids? Das human immunodeficiency virus (HIV) ist ein sogenanntes Retrovirus. Es schreibt sein Erbgut in das Erbgut der Wirtszelle ein und zwingt sie dazu, es zu vervielfältigen. HIV befällt verschiedene Körperzellen, unter anderem wichtige Zellen des Immunsystems wie die Fresszellen (Makrophagen) und die T-Helferzellen, die die Immunantwort koordinieren. In der Folge sterben die T-Helferzellen entweder, weil sich Risse in ihrer Zellwand bilden, wenn sie neue Viruspartikel ins Blut abgeben, sie leiten den programmierten Zelltod ein, oder sie werden vom eigenen Immunsystem getötet, weil dieses sie als infiziert erkennt. Wird die Infektion nicht behandelt, sinkt die Zahl der T-Helferzellen immer weiter, das Immunsystem wird schwächer. Das Endstadium der Immunschwäche ist Aids (acquired immunodeficiency syndrome). Aids ist durch lebensbedrohliche Infektionen wie Lungenentzündungen mit aggressiven Pilzen, Entzündungen des Gehirns, aber auch durch Krebserkrankungen gekennzeichnet. Wie viele Menschen sind betroffen? 2016 haben sich in Deutschland ungefähr 3.100 Menschen neu mit dem HI-Virus infiziert (Robert-Koch-Institut, 2017). Die Rate an Neuinfektionen bleibt damit seit Jahren konstant. Die meisten Neuinfizierten sind Männer, die mit Männern Sex haben. In den letzten Jahren registrierte das Robert-Koch-Institut aber wieder eine Zunahme bei Heterosexuellen und Drogenabhängigen. Insgesamt leben 88.400 Menschen in Deutschland mit dem Virus, geschätzte 12.700 von ihnen wissen nichts davon. Weltweit hat das HI-Virus seit seinem Auftauchen 35 Millionen Todesfälle verursacht (Weltgesundheitsorganisation, 2017), allein 2016 starben eine Million Menschen. HIV ist damit nach Tuberkulose die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Noch immer stecken sich jedes Jahr 1,8 Millionen Menschen neu mit dem Virus an. Insgesamt gibt es 37 Millionen Infizierte, 25,6 Millionen davon leben in Afrika. Wie verhindere ich eine Ansteckung? HIV wird übertragen, wenn infektiöse Körperflüssigkeiten, also Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit und der Flüssigkeitsfilm auf der Schleimhaut des Enddarms mit Wunden oder Schleimhäuten in Berührung kommen. Am häufigsten wird HIV beim ungeschützten Geschlechtsverkehr weitergegeben. Eine besonders große Übertragungsgefahr gibt es, wenn Spritzen beim Drogenkonsum gemeinsam benutzt werden. Wie therapiert man HIV? Die hochaktive antiretrovirale Therapie soll verhindern, dass sich das Virus in den menschlichen Zellen vermehrt. Erfolgreich ist eine Therapie dann, wenn keine Viren mehr im Blut nachweisbar sind. Je weniger Viren im Blut nachweisbar sind, desto geringer ist auch die Gefahr, dass Virus beim Sex zu übertragen. Trotzdem verschwindet das Virus nie ganz, Betroffene müssen lebenslang Medikamente nehmen. Um die Wirksamkeit zu erhöhen und Resistenzen vorzubeugen, werden mehrere Mittel mit verschiedenen Wirkweisen kombiniert. Sie erhöhen die Lebenserwartung der Infizierten deutlich. Inzwischen werden HIV-Positive, die die Erkrankung früh erkannt haben und die ihre Medikamente regelmäßig nehmen, fast genau so alt wie HIV-Negative (The Lancet HIV, 2017).

In einem Gespräch mit dem Publizisten Peter Seewald, das kommenden Mittwoch in Buchform erscheinen wird, hat das Oberhaupt der katholischen Kirche seine Meinung nun verändert. Man sehe die Verwendung von Kondomen "natürlich nicht als wirkliche und moralische Lösung an", sagte Bendikt. Doch eine Ausnahme von dieser Haltung könne etwa der Fall sein, dass Prostituierte ein Kondom verwenden. Dies könne dann "ein erster Schritt zu einer Moralisierung" sein und könne helfen ein Bewusstsein zu entwickeln, "dass nicht alles gestattet ist und man nicht alles tun kann, was man will".



Das Buch Licht der Welt wird am Dienstag öffentlich vorgestellt. Es erscheint weltweit in 18 Sprachen. Es ist das erste Mal, dass Benedikt in solch einer Interviewform als Papst Rede und Antwort stand. Er äußerte sich in dem im Sommer geführten Gespräch auch zu einer Reihe weiterer aktueller Fragen, etwa zum Islam. So sprach der Papst sich gegen ein generelles Burka-Verbot aus, wie es inzwischen in Frankreich Gesetz ist. "Was die Burka angeht, sehe ich keinen Grund für ein generelles Verbot", sagte der Papst. Niemand könne damit einverstanden sein, wenn die Frauen zum Tragen gezwungen werden. "Wenn sie sie aber freiwillig tragen wollen, weiß ich nicht, warum man sie ihnen verbieten muss."



Der Fragesteller des Buchs Licht der Welt , Peter Seewald, ist Papst-Biograph und führte bereits mit dem Kirchenoberhaupt Interviews, als dieser noch Kardinal war. Den Papst interviewte er im Sommer eine Woche lang in seiner Residenz Castel Gandolfo jeweils eine Stunde am Tag.