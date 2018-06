Nachdem in drei untersuchten Triebwerken "leichte Anomalien" entdeckt worden seien, werde sich die Wiederaufnahme des Flugbetriebes noch um einige Tage verzögern, sagte der Chef der australischen Fluggesellschaft Qantas, Alan Joyce, dem Sender ABC nach einer ersten Prüfung mehrerer ausgebauter Triebwerke. Es habe Öl an Stellen gegeben, "wo es in den Motoren nicht sein sollte". Sein Unternehmen vermute "ein Material- oder Designproblem", sagte Joyce.

Am Donnerstag hatte eines von vier Triebwerken eines A380 von Qantas kurz nach dem Abflug von Singapur gebrannt. Trümmerteile fielen dabei auf eine Stadt in Indonesien, die Maschine musste in Singapur notlanden.

1/6 Feuerwehreinsatz an dem Unglücksflugzeug © Vivek Prakash/Reuters 2/6 Unmittelbar nach der Landung spritzten Feuerwehrleute Wasser auf das explodierte Triebwerk des A 380 © dpa 3/6 Techniker untersuchen den A 380 © Vivek Prakash/Reuters 4/6 Polizeibeamte im indonesischen Riau untersuchen herabgefallene Flugzeugteile © Agus Bagjana/dpa 5/6 Dem notgelandeten Airbus fehlte ein Teil der Triebwerksverkleidung. Trümmer gingen in Westindonesien nieder. © Agus Bagjana/dpa 6/6 Die Passagiere konnten das Flugzeug sicher verlassen © Vivek Prakash/Reuters

Bei dem Vorfall kam niemand zu Schaden, Qantas strich darauf aber vorsichtshalber alle Flüge mit A380-Maschinen, von denen die Airline sechs im Einsatz hat.

Deren Triebwerke kommen bei Qantas vom britischen Hersteller Rolls-Royce. Am Freitag hatte auch eine Boeing 747 von Qantas nach Singapur zurückkehren müssen, nachdem ein Triebwerk mitten im Flug ausgefallen war. Auch dieses stammte von Rolls-Royce.

Ein zerbrochenes Zahnrad aus dem Triebwerk des notgelandeten Qantas-Airbus' könnte den entscheidenden Hinweis auf die Ursache der Panne liefern. Ermittler der australischen Transportsicherheitsbehörde (ATSB) haben bereits einen Teil des Zahnrads sichergestellt und suchen den Rest. "Das fehlende Teil sieht aus wie ein Teil aus dem Getriebe eines Autos", sagte ATSB-Sprecher Bob Kells.

Die Ermittler riefen die Einwohner der indonesischen Batam-Inseln auf, jedes noch so kleine Trümmerteil bei der Polizei abzugeben. Der Fund könne ausschlaggebend für die Ermittlungen sein. "Wir wollen herausfinden, ob dieses Teil das Problem ausgelöst hat."

Auch bei dem Triebwerkausfall der Qantas-Boeing 36 Stunden später laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Sabotage schloss Qantas-Chef Joyce aus.