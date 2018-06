In der dritten Runde der Schlichtungsgespräche haben die Gegner von Stuttgart 21 vor allem die geplante Schnellbahnstrecke Stuttgart-Ulm kritisiert. Es bestehe die Gefahr, dass die Kosten für die neue Strecke von gegenwärtig 2,9 Milliarden Euro angesichts vieler anspruchsvoller Tunnelbauten immer höher würden, sagten sie. Wegen der starken Steigungen auf der Strecke könnten kaum Güterzüge darauf fahren. Die Wirtschaftlichkeit sei deshalb nicht gegeben. Auch Grünen-Landtagsfraktionschef Winfried Kretschmann bekräftigte die ablehnende Haltung seiner Partei zur Neubaustrecke.

Die Bahn hielt dagegen, dass sich die Fahrzeit für Reisende von Stuttgart nach Ulm fast halbiere. Bahnvorstand Volker Kefer erläuterte mithilfe von Schaubildern aus seiner Sicht die Vorzüge der geplanten Schnellbahnstrecke. Sie biete Vorteile für den Regional- und den Fernverkehr. Von Mannheim nach Ulm brauche es künftig 75 Minuten statt heute 95. Friedrichshafen-Ulm-Stuttgart dauere statt 2 Stunden und 22 Minuten nur noch 1 Stunde und 40 Minuten. Etwa von Tübingen aus gebe es dann eine direkte Anbindung zum Flughafen, ohne auf die S-Bahn umsteigen zu müssen. Die Lärmbelastung werde durch das anschmiegen der Strecke an die Autobahn verringert, Wohngebiete seien weniger tangiert. Zehn Millionen Menschen profitierten von der neuen Strecke.

Die Bahn räumte aber erstmals ein, dass die Schnellbahntrasse als Lückenschluss auf der europäischen Hauptverbindung von Paris nach Budapest nicht die Bedeutung hat, die ihr von den Befürwortern bisher zugemessen wurde. "Die Diskussion um die Magistrale ist für die Wirtschaftlichkeit vollkommen irrelevant", sagte Kefer. Er fügte hinzu, die Definition der Europäischen Union einer Strecke als Magistrale sei wichtig, um Schwerpunkte für Investitionen zu setzen und ein einheitliches Zugleitsystem zu bekommen.

Die Bahn will den Stuttgarter Kopfbahnhof in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof umbauen. Dafür sollen im Schlossgarten der Stadt fast 300 Bäume fallen, woran sich in den vergangenen Wochen der Protest Zehntausender entzündete. Zudem baut der Bund mit der Bahn gemeinsam eine Schnellbahnstrecke nach Ulm. Die Bahn hat für das Gesamtvorhaben etwa sieben Milliarden Euro eingeplant, Kritiker veranschlagen das Doppelte.

Zu Beginn der Gespräche hatte Schlichter Heiner Geißler verlangt, dass auch die Gegner des Milliardenprojektes während der Gespräche die vereinbarte Friedenspflicht einhalten. Am Dienstag hatten Gegner am Stuttgarter Schlossgarten die Zufahrt zur Baustelle für das Grundwassermanagement blockiert und die Absperrung überstiegen, wie Bahnhofsbefürworter Johannes Bräuchle schilderte. Beim anschließenden Polizeieinsatz gegen die Mitglieder der Aktiven Baumschützer seien zwei Beamte verletzt worden. Die Projektgegner müssten sich von der Aktion deutlich distanzieren, verlangte er. Die aktiven Baumschützer beteiligen sich nicht an der Schlichtung und sehen sich offenbar nicht an die Friedenspflicht gebunden, die Protestaktionen ebenso untersagt wie weiteren Fortschritt der Bauarbeiten. Geißler sagte, er bitte "diejenigen in unseren Reihen, die Einfluss auf die Baumschützer haben, zu helfen, damit nicht der Eindruck entsteht, einige von uns würden die Friedenspflicht verletzen". Er wolle "ausdrücklich missbilligen, was da geschieht, denn es stört unsere Arbeit". Eine solche Aktion dürfe sich nicht wiederholen.

Zu Beginn des Treffens hatte Geißler von einem Ortstermin im Südflügel des alten Bahnhofsgebäudes berichtet, bei dem sich die Teilnehmer davon überzeugen wollten, ob die Bahn den Baustopp einhalte. "Es war eine relativ langweilige Besichtigung", sagte Geißer. "Zum Schluss war ich froh, dass die Sache beendet war." Man habe nichts gesehen außer einem Baudenkmal, es sei keine Bautätigkeit zu beobachten gewesen. Die Bahn habe die Friedenspflicht eingehalten, was Bahnhofsgegner Gangolf Stocker – einer der Hauptkritiker der Bahn – auch bestätigt habe.

In die Diskussion um das Milliarden-Projekt schalteten indessen sich die Top-Manager von Daimler, Bosch, EnBW und BASF ein. Auf Initiative von BASF-Vorstandschef Jürgen Hambrecht stellten sie sich geschlossen hinter das Milliardenprojekt. "Industrieunternehmen sind auf eine moderne Infrastruktur genauso angewiesen wie unser Körper auf einen verlässlichen Blutkreislauf", betonte Hambrecht. Investitionen in die Infrastruktur seien Investitionen in den Wohlstand von morgen. Daimler-Boss Dieter Zetsche mahnte, die baden-württembergische Landeshauptstadt brauche einen effizienten Bahnhof.



