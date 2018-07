1/6 Der Krater nach dem sogenannten Erdfall an der Walter-Rathenau-Straße in Schmalkalden (Foto: Thüringer Allgemeine) © Sascha Fromm 2/6 Sicherheitskräfte sicherten die Unglücksstelle (Foto: Thüringer Allgemeine) © Sascha Fromm 3/6 Ein Auto versank in dem Krater, diese drohten hineinzustürzen © Michel Reichel/dpa 4/6 Fachleute kappten die Stromleitungen, um Folgeschäden zu vermeiden © Michel Reichel/dpa 5/6 Der Erdfall unterbrach die Walter-Rathenau-Straße komplett © Michel Reichel/dpa 6/6 Fast kreisrund ist der Krater, der mitten in einem Wohngebiet liegt © Wolfgang Benkert/dpa

Die Ursache für das Absacken des Bodens ist im Detail noch unklar. Der Leiter des Thüringer Bergamtes, Hartmut Kießling, schloss bergmännische Arbeiten jedoch aus. Jan Katzschmann vom Geologischen Landesdienst nimmt an, dass ein großer Hohlraum in sich zusammengebrochen sei. Ob dort Steinsalze, Kalziumsulfate oder Kalkstein ausgespült wurden, könne gegenwärtig noch nicht gesagt werden. In den kommenden Tagen seien weitere Abbrüche am Kraterrand möglich.

Die Polizei versuchte zunächst, das Gebiet zu sichern, denn der 40 mal 15 Meter große Krater liegt zwischen mehreren Häusern. Ein abgestelltes Auto rutschte in den 20 Meter tiefen Schlund hinein, wie die Polizei mitteilte. Ein weiterer Wagen und weitere Geländeteile drohten abzustürzen. Verletzt oder getötet wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Ein Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr sei im Einsatz, hieß es. Die Sicherheitskräfte warnten die in der Gegend Wohnenden. Helfer evakuierten zahlreiche Einfamilienhäuser und brachten bisher 26 Bewohner in Sicherheit. "Alle Evakuierten sind am Vormittag bei Freunden, Verwandten oder Bekannten untergekommen", sagte der Bürgermeister von Schmalkalden , Thomas Kaminski , der Thüringer Allgemeinen . Die Stadt prüft, für weitere Evakuierungen auch Ferienwohnungen bereitzustellen. Spezialisten des zuständigen Bergbauamtes sollen die Unglücksstelle untersuchen.

In Schmalkalden leben etwa 20.000 Menschen. Vor allem im Mittelalter war der Bergbau wichtige Erwerbsquelle in Thüringen. Auch die Bewohner von Schmalkalden förderten unter anderem Mineralien und Eisenerz zutage, die Stollen verliefen auch nahe der Oberfläche. Ein Besucherbergwerk und das technische Denkmal Neue Hütte erinnern heute an diese Zeit.

Eine ähnliche Erdbewegung sorgt seit Jahren im etwa 40 Kilometer entfernten Tiefenort in der dortigen Kali-Bergbauregion für Probleme und machte fünf Häuser unbewohnbar. Außer in Bergbauregionen sind sogenannte Erdfälle auch in Karstgebieten häufiger, wo zuletzt beim thüringischen Bad Frankenhausen ein großes Stück Acker zwölf Meter in die Tiefe sackte.