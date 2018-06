Der wegen Vergewaltigungsvorwürfen international gesuchte Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach Angaben seines Anwalts zu einem Treffen mit der britischen Polizei bereit. Mark Stephens sagte dem britischen Rundfunksender BBC, er befinde sich in Kontakt mit der britischen Polizei zur Vorbereitung eines freiwilligen Treffens mit Assange in "absehbarer Zukunft". Bei dem Gespräch solle Assange, der in Großbritannien vermutet wird, lediglich befragt werden, sagte Stephens. Die schwedische Justiz fahndet wegen Vergewaltigungsvorwürfen nach dem 39-jährigen Australier, der in Großbritannien vermutet wird.

Wie Stephens sagte, erhielt er "spät am Tag einen Anruf der Polizei, dass sie einen Auslieferungsantrag von Schweden erhalten hat". Nach Angaben der BBC erhielt Scotland Yard am Montag den überarbeiteten Haftbefehl der schwedischen Justiz. Wegen eines unvollständigen Haftbefehls hatten die britischen Behörden Assange bisher nicht festnehmen können. Am Freitag stellte die Stockholmer Staatsanwaltschaft einen neuen Haftbefehl aus.

Stephens hatte am Sonntag erklärt, er werde jeden Versuch zur Auslieferung Assanges bekämpfen. Der Anwalt fürchtet, dass Schweden ihn an die USA ausliefern könnte, die gegen Wikileaks und Assange ermitteln.

Die schwedischen Strafverfolgungsbehörden hatten kurz zuvor mitgeteilt, dass der britischen Polizei nun alle Informationen vorlägen, die für eine Festnahme Assanges nötig seien. Eine mit rechtlichen Fragen zwischen den schwedischen und britischen Behörden vertraute Person sagte, die britischen Behörden hätten einen Haftbefehl gegen Assange mindestens zweimal an die Schweden zurückgesandt, weil er nicht hieb- und stichfest gewesen sei. Sobald die Mängel behoben worden seien, könnte eine Verhaftung Assanges rasch erfolgen.

Zuvor hatte die Schweizer Bank Postfinance ein Konto von Assange wegen falscher Adressangaben geschlossen. Eine Überprüfung der von Assange bei der Kontoeröffnung angegebenen Adresse in Genf habe gezeigt, dass diese falsch sei, teilte Postfinance mit. Da Assange keinen Wohnort in der Schweiz nachweisen könne, erfülle er nicht die Geschäftsbedingungen der Bank zur Führung eines Kontos. Postfinance ist die Banktochter der Schweizer Post.

Das Portal Wikileaks, das nach der Veröffentlichung vertraulicher US-Depeschen im Zentrum eines diplomatischen Enthüllungsskandals steht, führt auf seiner Seite eine Bankadresse bei der Postfinance. Das Konto unter dem Namen "Assange Julian Paul, Genf" ist laut der Webseite "für Spenden zur Verteidigung von Julian Assange und anderen Mitgliedern des Teams von Wikileaks" bestimmt.

Assange hat mit der Veröffentlichung Tausender vertraulicher Diplomatenberichte vor allem die US-Regierung gegen sich aufgebracht.