Im Nordosten Australiens sind etwa 200.000 Menschen von den Fluten betroffen, 22 Städte stehen unter Wasser oder sind von der Außenwelt abgeschnitten. In der Stadt Rockhampton mussten die Bewohner in gefährdeten Gebieten auch gegen ihren Willen ihre Häuser verlassen. Bürgermeister Brad Carter sagte, die Polizei werde die Evakuierung "anordnen". Viele Bewohner überfluteter Städte wurden bereits auf dem Luftweg in Sicherheit gebracht.

Die Behörden warnten, dass Lebensmittel knapp werden könnten. Außerdem könnten sich Krankheiten ausbreiten, weil die Fluten Trinkwasserbehälter überschwemmten. "Die ansteigenden Fluten haben so viel Schutt die Flüsse hinuntergespült, dass die Wasserversorgung der Städte blockiert wurde", sagte der Direktor der Versorgungsbetriebe in der Provinz, Ton Smith. Das Flusswasser sei häufig von Zuflüssen verschmutzt, die bei normalen Pegeln nicht ins Wasser gelangten

Australiens Premierministerin Julia Gillard sprach den von den Fluten Betroffenen bei einem Besuch in der Stadt Bundaberg Mut zu. "So zerstörerisch die Fluten auch sind, wir sehen eine großartige Reaktion auf allen Regierungsebenen und bei den Rettungskräften." Die Australier würden einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn an den Tag legen und in schweren Zeiten zusammenarbeiten und aufeinander aufpassen.

Starker Regen im Gefolge des Tropensturms Tasha hatten weite Teile des Bundesstaates Queensland unter Wasser gesetzt. Betroffen ist eine Fläche von der Größe Deutschlands und Frankreichs zusammen. Straßen und Bahnstrecken wurden überflutet, die in der Region wichtige Kohleförderung musste zurückgefahren werden. Es wird mit Milliardenschäden gerechnet, auch weil die Landwirtschaft stark betroffen ist.

Auch einer der wichtigsten Häfen für den Export von Zucker musste geschlossen werden wie zahlreiche Kohleminen. Unternehmen wie Anglo American und Rio Tinto mussten ihren Betrieb verlangsamen oder ganz einstellen.

Die Regierungschefin von Queensland, Anna Bligh, warnte, dass das Hochwasser seinen Höhepunkt erst noch erreichen und noch mindestens eine Woche anhalten werde. "Das sind wahrscheinlich die schwersten Überschwemmungen, die wir jemals erlebt haben", sagte Bligh.

In der Region wurden 17 Notunterkunft-Zentren eingerichtet, in die bislang mehr als 1000 Menschen einzogen. Weitere Tausende seien bei ihren Verwandten untergekommen.

Die Wetterdienste warnten unterdessen vor einem neuen Zyklon, der sich vor der Westküste Australiens bildete.