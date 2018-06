Bei einem Unglück im Indischen Ozean sind nach Behördenangaben mindestens 50 Menschen ertrunken. Das Flüchtlingsboot war auf Klippen vor der Weihnachtsinsel aufgelaufen. 41 Flüchtlinge konnten sich auf die Felsen retten oder wurden von Schiffen des Zolls und der Marine aus dem Wasser geholt. 30 wurden verletzt. Bei ihnen soll es sich um Iraner oder Iraker handeln, die in Australien Asyl beantragen wollten.

Unter ihnen seien auch Frauen und Kinder, berichteten Inselbewohner. Ein Augenzeuge erzählte australischen Reportern, er habe hilflos zusehen müssen, wie das Holzboot der Flüchtlinge von einer drei Meter hohen Welle gegen die Felsen geworfen wurde. Dabei sei das Fischerboot in Stücke gerissen worden. Wegen des starken Seegangs sei es unmöglich gewesen, den Ertrinkenden zu helfen. Ein weiterer Zeuge sagte, es seien "nackte Menschen, tote Kinder im Wasser gewesen."

"Wir warfen Leinen und Schwimmwesten aus, doch niemand konnte die Leinen ergreifen", sagte ein Mitglied des Bezirksrats der Insel, Kamar Ismail, der Zeitung The West Australian. "Welle auf Welle traf ein und das Meer war sehr, sehr rau. Die Felsen sind dort sehr scharf und die Klippen sehr steil." Es sei eine schreckliche Situation gewesen – trotz aller Anstrengungen sei es nicht gelungen, viele der Opfer zu retten.

Zuvor war offenbar der Motor des Holzbootes ausgefallen. Das Schiff trieb manövrierunfähig im Meer. Die Menschen an Bord schrien um Hilfe, berichteten Augenzeugen.

Die australische Weihnachtsinsel wird häufig von Asylsuchenden angesteuert, die oft mit viel zu kleinen Booten von Indonesien aus in See stechen. Die knapp 140 Quadratkilometer große Insel liegt nur 350 Kilometer südlich von Java, aber mehr als 2600 Kilometer nordwestlich von Perth an der australischen Westküste. Auf der Insel befindet sich eines der wichtigsten Aufnahmelager Australiens für Flüchtlinge. Etwa 2000 Menschen leben auf der Insel.