Einen Tag vor Heiligabend sorgen Schnee, Eis und Sturm im Norden und Osten Deutschlands für teils chaotische Verhältnisse auf Straßen und Schienen . Besonders betroffen ist momentan die Autobahn 2. Auf der wichtigsten Ost-West-Trasse ist der Verkehr nahezu zum Erliegen gekommen. Zwischen Hannover und der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt staute sich der Verkehr in beiden Richtungen auf 100 Kilometer Länge. "Seit Stunden geht hier fast gar nichts mehr. Nur Schritttempo ist möglich", sagte Holger Heuer von der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen. "Wir raten, gar nicht erst loszufahren", betonte Heuer. Ein Beamter der Autobahnpolizei Braunschweig sprach von einer bis zu fünf Zentimeter dicken Eisschicht auf der Fahrbahn.

Bereits tagsüber kam es auf den Straßen und Autobahnen zu zahlreiche Verkehrsbehinderungen und glatteisbedingten Unfällen. In Niedersachsen bildete sich eine bis zu zwei Zentimeter dicke Eisschicht auf den Straßen. Viele Landkreise haben inzwischen fast kein Streusalz mehr.

Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 9 bei Weißenfels in Sachsen-Anhalt wurde ein Mann getötet, zehn Menschen wurden verletzt. In den Glätteunfall zwischen Bad Dürrenberg und Naumburg seien 45 Autos, vier Lastkraftwagen und zwei Transporter verwickelt gewesen. Es bildete sich ein zehn Kilometer langer Stau. Das Deutsche Rote Kreuz versorgte Verletzte in einem Zelt. Zur Identität der Unfallopfer und zum Auslöser der Massenkarambolage konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Auch bei der Bahn sorgten Schnee und Eis erneut für Verspätungen und Zugausfälle . Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Oldenburg und Puttgarden musste wegen Schneeverwehungen vorerst eingestellt werden. In Mecklenburg-Vorpommern wurde die Strecke Fürstenberg-Neustrelitz wegen umsturzgefährdeter Bäume gesperrt. Bundesweit dürfen die ICE-Züge auch weiterhin höchstens auf Tempo 200 beschleunigen, um Schäden durch aufgewirbelte Eisbrocken zu vermeiden.

Zudem waren viele Züge überfüllt, da zahlreiche Reisende vom Auto auf die Bahn ausgewichen waren. Auf den Bahnhöfen zwischen Flensburg und München drängten sich die Menschen, viele Fahrgäste konnten nur noch einen Stehplatz ergattern. Für den Weihnachtsverkehr wollte die Bahn mehr Züge auf den Hauptstrecken einsetzen.

Auf dem Frankfurter Flughafen dagegen war die Lage nach Angaben eines Sprechers "wieder völlig im Lot". Auch die Lufthansa rechnete mit "normalem Weihnachtsverkehr", lediglich vier Flüge nach Paris mussten wegen des dortigen Schneefalls annulliert werden. Allerdings könnte es wegen einer angekündigten Kaltfront aus dem Norden Verspätungen in Berlin und Hamburg geben, Fluggäste sollten sich deshalb im Internet vorab informieren, sagte eine Sprecherin.

Der Berliner Flughafen Schönefeld wies mit Blick auf die drohende Schneefront ebenfalls darauf hin, dass es "auch während der Weihnachtsfeiertage aufgrund der anhaltend schlechten Witterungsverhältnisse in Europa zu Verspätungen und Flugstreichungen kommen" kann.

Denn auch an Heiligabend und den folgenden Weihnachtstagen bleibt es kalt – und es fällt fast überall Schnee. Im Norden und Osten bringt das Tief Scarlett neben neuem Schnee kräftigen Wind, der zu Schneeverwehungen führen kann. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Glatteisgefahr in einem Streifen von Niedersachsen bis Rheinland-Pfalz durch gefrierenden Regen, der später von Nord nach Süd in Schnee übergehen sollte. Beachtliche Schneefälle von bis zu 20 Zentimetern und stürmische Böen könnten dann im Norden und Nordosten der Republik womöglich auch wieder den Flugverkehr beeinträchtigen, sagte DWD-Meteorologe Martin Jonas. Die Schneefront soll am späten Freitagnachmittag Süddeutschland erreichen. "Wer es einrichten kann, sollte besser zu Hause bleiben", sagte Jonas mit Blick auf die drohenden Schneefälle.