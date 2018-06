Am Unglücksort in Duisburg erinnert derzeit eine provisorische Gedenkstätte an die Loveparade-Tragödie – ein schwarzer, container-artiger Kubus mit einer Glasfront. Er sollte durch ein Mahnmal des Künstlers Jürgen Meister ersetzt werden. Wegen Plagiatsvorwürfen hat sich nun die Initiative Spendentrauermarsch von Meister getrennt.

Eine Jury hatte am Montag die Stahlskulptur des Grevenbroicher Künstlers vorgestellt, für die sie sich einstimmig entschieden hatte. Der Künstler, der bisher vor allem Einzelausstellungen als Bildhauer am Niederrhein hatte, hatte sich gegen 38 Mitbewerber durchgesetzt. Allerdings wurden schnell Vorwürfe laut, der 57-Jährige habe für seinen Entwurf ein Bild aus dem Internet heruntergeladen. "Die Vertreter der Angehörigen der Opfer der Loveparade fühlten sich getäuscht", sagte Hermann Kewitz, Sprecher der Initiative.

Die aus einer Stahlbramme gefräste Gedenkstele zeigt die Silhouette einer tanzenden Menschenmasse, die ausgestreckten Arme und Hände können aber auch als Hilferuf gedeutet werden. In den Stahl sollten nach dem Entwurf die Namen der 21 Getöteten gefräst werden. Angehörige hätten sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, sagte Kewitz. Für das Mahnmal hatte die Initiative Spendentrauermarsch im August 26.200 Euro gesammelt.

Die Schwarzweiß-Vorlage für seinen Entwurf hatte Meister auf der Online-Fotoplattform Fotolia für etwa 75 Cent gekauft. "Aus diesen fotografischen Vorlagen habe ich durch Bearbeitung, Ergänzung, Löschung und weitere Veränderungen meine Idee einer Silhouette entwickelt", sagte Meister der Bild-Zeitung . Am Mittwoch war er für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Am 24. Juli 2010 waren 21 junge Menschen während der Techno-Parade ums Leben gekommen. Mehrere hundert erlitten teilweise schwere Verletzungen. Mitte Dezember wurde bekannt, dass sich der amtierende Duisburger Bürgermeister Adolf Sauerland wegen der Katastrophe nicht vor Gericht verantworten muss.