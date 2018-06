Das Tupolew-Flugzeug vom Typ Tu-154 war voll besetzt, als bei einer Notlandung auf dem Flughafen Domodedowo alle drei Motoren versagten. Das teilten Behörden nach Berichten russischer Agenturen mit. Die Maschine mit mehr als 170 Menschen an Bord sei über die Startbahn hinausgeschossen, auf einem Feld gelandet und zerbrochen. Den Angaben zufolge kamen dadurch zwei Menschen ums Leben, 56 weitere wurden verletzt.

Über den genauen Hergang und zur genauen Zahl der Passagiere gab es zunächst widersprüchliche Angaben. Wie die Staatsagentur Ria Nowosti unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde meldete, war die Maschine vom Moskauer Flughafen Wnukowo gestartet und dann in Domodedowo wegen der Triebwerksprobleme notgelandet. Die Maschine war demnach längere Zeit in der Luft gewesen.

Grund für das Unglück könnte ein Problem mit dem Treibstoff gewesen sein, der den Anforderungen nicht genügt habe, zitierte die Agentur Interfax einen Ermittler. Die Tupolew sollte nach Machatschkala fliegen, Hauptstadt der russischen Teilrepublik Dagestan im Konfliktgebiet Nordkaukasus.

Den Behörden zufolge kamen die meisten der 163 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder mit dem Schrecken davon. Viele waren allerdings in einem Schockzustand und mussten psychologisch betreut werden.



Das Flugzeug gehörte einer dagestanischen Fluggesellschaft. Generalstaatsanwalt Juri Tschaika stellte die Ermittlungen unter seine Kontrolle. Ein Terroranschlag wurde zunächst aber ausgeschlossen. Die islamisch geprägte russische Konfliktregion Dagestan wird immer wieder von schweren Terroranschlägen erschüttert. Der Betrieb auf dem großen Flughafen laufe trotz des Unglücks weiter wie geplant, sagte Sprecherin Jelena Galanowa. Die Flüge würden über die zweite Start- und Landebahn abgewickelt.



Das dreistrahlige Mittelstreckenflugzeug Tupolew-154 ist das größte dieser aus Sowjetzeiten stammenden Marke. Es absolvierte seinen Jungfernflug 1968 und ging 1972 bei der staatlichen sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot in den Dienst. Im April war eine Tu-154 mit dem polnischen Präsidenten Lech Kaczynski an Bord in der Nähe der russischen Stadt Smolensk abgestürzt. Alle 96 Insassen starben damals.