Die spanische Regierung versucht mit allen Mitteln, das Luftverkehrschaos durch einen unangekündigten Streik der Fluglotsen in den Griff zu bekommen. Am späten Freitagabend hat Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero schließlich angeordnet, dass nun das Militär vorläufig die Luftraumkontrolle übernimmt. Den streikenden Lotsen hatte Madrid mit Festnahme gedroht, sollten sie am Samstag nicht wieder zur Arbeit erscheinen.

Dennoch warten noch immer Tausende Passagiere, die die vergangene Nacht in den Wartehallen der Flughäfen Madrid, Barcelona oder auf Mallorca verbracht hatten. Die Airports haben ihren Betrieb noch immer nicht wieder aufgenommen. Wie mehrere Fluggesellschaften mitteilten, wurde damit auch erst frühestens gegen Mittag gerechnet. Erst dann könnten die ersten Maschinen starten.

Trotzdem begannen auf dem Madrider Flughafen einzelne Linien damit, Passagiere abzufertigen. Die Gesellschaften wiesen die Fluggäste aber darauf hin, dass nicht sichergestellt sei, dass die Flugzeuge auch wirklich starten würden.

Inzwischen sind auch die großen Flughäfen im Rheinland betroffen. In Düsseldorf fielen am Morgen mehrere Flüge mit Zielen auf dem spanischen Festland aus. Flüge zu den kanarischen Inseln oder nach Mallorca wurden zunächst auf den Nachmittag verschoben. Auch in Frankfurt mussten bislang 14 Starts annulliert werden. In Großbritannien waren es nach Informationen des Daily Telegraph 74 Flüge, die die irische Billigfluggesellschaft Ryanair absagte.

Etwa 250.000 Passagiere saßen fest. Das Chaos wurde dadurch vergrößert, dass am Freitag Tausende von Spaniern in ein langes Wochenende aufbrechen wollten. Der kommende Montag und Mittwoch ist für die meisten Spanier arbeitsfrei. Die Flughafenbehörde AENA rief Passagiere, die noch am Freitag in Spanien eine Flugreise antreten wollten, dazu auf, daheimzubleiben.

Das Madrider Verkehrsministerium berief ein Krisenkomitee, um das Chaos unter Kontrolle zu bekommen. Auch Zapatero bestellte das Kabinett am Vormittag zu einer Krisensitzung ein. Dabei könne die Regierung den Notstand erklären, sagte Innenminister Alfredo Perez Rubalcaba im Vorfeld. Nach Angaben des staatlichen Rundfunks RNE durften noch einige wenige Flugzeuge landen, die sich bei Beginn der Protestaktion bereits in der Luft befunden hatten.

Die spanischen Fluglotsen stehen seit Monaten mit dem Verkehrsministerium und der Flughafenbehörde in einem Tarifkonflikt. Aktuell hatten sie sich in einer gemeinsamen Aktion überraschend krank gemeldet und erklärt, nicht arbeiten zu können. Damit reagierten sie auf einen Beschluss der spanischen Regierung, die eine neue Regelung für die Dienstzeiten der Lotsen eingeführt hatte.

Darin wurde eine maximale Arbeitszeit von 1670 Stunden pro Jahr festgeschrieben. Die Zeiten, in denen die Lotsen nicht in der Flugüberwachung tätig sind, sind nicht einbezogen. Die Fluglotengewerkschaft kritisierte, damit würden etwa Krankheitstage nicht mehr als Arbeitszeit gerechnet. "Wir haben unsere mentale Grenze mit der neuen Verordnung erreicht, die uns verpflichtet, mehr zu arbeiten", sagte Lotsensprecher Jorge Ontiveros.

Die Entscheidung zu den Arbeitsstunden ist Teil eines neuen Sparpakets der Regierung, das nach der griechischen und irischen Schuldenkrise als weiterer möglicher Wackelkandidat in Europa gilt. Madrid beschloss dabei auch, bis zu 49 Prozent der Flughafenbehörde AENA an private Investoren zu verkaufen, was laut Medien bis neun Milliarden Euro bringen soll. Bisher hatte die Regierung den Verkauf von maximal 30 Prozent angestrebt.