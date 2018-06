Schnee und Eis haben nicht nur große Teile Deutschlands , sondern auch Europas im Griff. Vielerorts blieben die Flughäfen den zweiten Tag in Folge geschlossen, die Hälfte der Eurostar-Verbindungen zwischen Brüssel, Paris und London wurden gestrichen. In Zentral- und Osteuropa erfroren bislang mindestens 26 Menschen.

In Großbritannien blieb wegen der tagelangen Schneefälle der Londoner Flughafen Gatwick einen weiteren Tag geschlossen, ebenso der schottische Flughafen Edinburgh. Zudem lief nur die Hälfte des Schienenverkehrs nach Plan . Etwa 100 Passagiere eines Zuges mussten im Waggon übernachten, weil ihre Bahn wegen des schlechten Wetters steckengeblieben war. Die Schneemassen blockierten auch etliche Autobahnen. Allein am Mittwoch registrierten die Behörden mehr als 11.000 Verkehrsunfälle, die höchste zu dieser Jahreszeit jemals gemessene Anzahl. Inzwischen wurde die Bergrettung zur Versorgung von eingeschneiten Autofahrern abkommandiert, einige mussten schon die zweite Nacht in Folge in ihren Fahrzeugen verbringen.

In der britischen Bevölkerung macht sich nun Unmut über das Krisenmanagement der britischen Behörden breit; unter anderem mangele es an Informationen für steckengebliebene Reisende. Bereits im vergangenen Winter hatte das öffentliche Leben wochenlang teilweise stillgestanden, weil Transportfirmen und Behörden nicht ausreichend auf den Schnee vorbereitet gewesen waren.

In Frankreich, wo große Teile des Landes unter starken Schneefällen und frostigen Temperaturen leiden, fiel die Hälfte der Eurostar-Züge unter dem Ärmelkanal aus. Dies gelte sowohl für die Verbindungen zwischen London und Paris als auch zwischen London und Brüssel, sagte ein Unternehmenssprecher. Auch andere Bahnverbindungen in ganz Frankreich wurden gestrichen, im Norden fielen Schulbus-Fahrten aus. In der Bretagne strandeten mehrere Hundert Autofahrer in der Nacht in dem Ort Lamballe, weil Straßen wegen Eis und Schnee gesperrt werden mussten. Für den Pariser Großflughafen Charles-de-Gaulle wurde mit dem Ausfall von 25 Prozent der Flüge und am Flughafen Orly von zehn Prozent der Verbindungen gerechnet.

1/6 Schafe in der Nähe des bayerischen Dorfes Olching © Christof Stache/AFP/Getty Images 2/6 Am Flughafen München wird ein Flugzeug enteist © Christof Stache/AFP/Getty Images 3/6 In Edinburgh ging gar nichts mehr: Der Flugverkehr wurde eingestellt © Jeff J Mitchell/Getty Images 4/6 Ein Straßenreiniger befreit eine Rhone-Brücke in Lyon vom Schnee © Philippe Merle/AFP/Getty Images 5/6 An der Station Ostkreuz in Berlin zwängen sich Pendler in eine S-Bahn © Johannes Eisele/AFP/Getty Images 6/6 Auch Paris bibbert. Die Gegend um den Eiffelturm liegt unter einer dichten Schneedecke © Miguel Medina/AFP/Getty Images

Der Prager Flughafen, der am stärksten frequentierte Flughafen Zentraleuropas, wurde für mehrere Stunden gesperrt. Der Flugbetrieb sei in der Nacht sechs Stunden lang eingestellt worden, rund 40 Flüge seien annulliert worden, sagte Flughafensprecherin Michaela Lagronova. Inzwischen könnten viele Maschinen jedoch wieder starten.

Blitzeis führte auch in Rumänien zu einem Verkehrschaos. Der internationale Flughafen in Bukarest und mehrere regionale Flughäfen mussten wegen des Eises die meisten Flüge streichen. Auf spiegelglatten Straßen kam es mehrfach zu Unfällen, drei Menschen starben. Weil Eis die Schienen überzog oder Bäume auf die Gleise gefallen waren, wurde auch der Zugverkehr erheblich beeinträchtigt. Ein Baum fiel auf die Lokomotive und den ersten Waggon eines Schnellzugs. Mehrere Fenster zerbrachen, Fahrgäste wurden nicht verletzt. Mehrere Ortschaften im Süden des Landes blieben zeitweise ohne Elektrizität, nachdem die Stromleitungen unter der Last des Eises zusammengebrochen waren.

Die Zahl der Kältetoten in Zentraleuropa stieg auf 26. Nach Angaben der jeweiligen Landesbehörden starben in Polen 18 Menschen, in Tschechien und Litauen jeweils vier. Viele der Opfer hätten unter Alkoholeinfluss gestanden. Bei den polnischen Toten handele es sich größtenteils um obdachlose Männer. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, wachsam zu sein. "Ein Anruf kann ein Menschenleben retten", sagte ein Sprecher der polnischen Polizei. In manchen Regionen Polens herrschen zurzeit Temperaturen von minus 17 Grad Celsius, nachdem sie am Dienstag einen Tiefstand von minus 33 Grad Celsius erreicht hatten.

Auch Südeuropa wurde von der Kältefront nicht verschont. Im Osten Spaniens bereitete sich die Bevölkerung nach Warnungen des Wetterdienstes auf Schnee und Glatteis vor. Weite Teile des Nordens Portugals liegen seit Tagen unter einer Schneedecke begraben. Wegen der Verkehrsbehinderungen blieben viele Schulen geschlossen. In Norditalien herrschten Minusgrade, während in Rom und Palermo mit bis zu 14 Grad milde Temperaturen herrschten.