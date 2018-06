Im Nordosten Australiens ist kein Ende des verheerenden Hochwassers in Sicht: Nun bereitet sich die Metropole Brisbane auf eine riesige Flutwelle vor. Tausende Menschen fliehen aus der drittgrößten Stadt des Landes. Das Stadtzentrum, in dem bald der Strom abgeschaltet werden soll, gleicht einer Geisterstadt, in Supermärkten kommt es durch Hamsterkäufe zu chaotischen Zuständen, auf den Straßen stadtauswärts bilden sich lange Schlangen. Die Stadt richtete ein Notlager ein. In den Vororten wurden Hunderte Menschen aus der Luft gerettet. Der Hafen wurde weitgehend geschlossen.

"Das Wasser ist auf dem Weg", sagte Bürgermeister Campbell Newman angesichts der für Donnerstag erwarteten schlimmsten Überflutung der Stadt seit 120 Jahren. "Die Situation hat sich ganz offensichtlich verschlechtert." Die Bewohner müssten sich aufs Schlimmste gefasst machen und sich schnell in Sicherheit bringen. Newman sprach von einer "sehr ernsten" Situation.

Von dramatischen Zuständen in den Geschäften berichtete ein Einwohner Brisbanes: "An allen zwölf Kassen unseres Supermarkts stehen mindestens 50 bis 60 Menschen an." Alle Dinge des Grundbedarfs seien bereits ausverkauft. "Es gibt kein Brot, keine Milch, keine Batterien, keine Wasserflaschen und keine Kerzen mehr", sagte er.

Die Polizei forderte Anwohner in niedrig gelegenen Stadtteilen auf, höher gelegene Gebiete aufzusuchen. Die Behörden gehen davon aus, dass 6500 Wohnhäuser und Geschäftsgebäude überschwemmt werden. Neben der Innenstadt könnten auch mehr als 30 Vororte von der Flut betroffen sein.

Seit eine Sturzflut am Montag die westlich von Brisbane gelegene Stadt Toowoomba verwüstet hatte, herrscht bei den Menschen von Brisbane Angst. Meterhohe Wassermassen waren durch die Kleinstadt geschossen und hatten Autos mit sich gerissen. Viele Einwohner mussten auf Dächern und Bäumen Zuflucht suchen. Der örtliche Polizeichef Bob Atkinson sprach von einem "Tsunami auf dem Festland" – eine wahre "Wasserwand" sei das Tal hinuntergestürzt.

Mindestens zehn Menschen starben. 78 Einwohner werden noch immer vermisst, bei mindestens 15 von ihnen rechnen die Behörden damit, dass sie nicht mehr leben. Unter den Toten sind auch fünf Kinder, von denen einige mit ihren Müttern im fahrenden Auto fortgespült wurden. Ein vierjähriger Junge fiel beim Versuch, ihn und seine Familie zu retten, aus einem Boot und starb.

Seit Beginn des Hochwassers Ende November kamen mindestens 21 Menschen ums Leben. Ein Gebiet von der Größe von Deutschland und Frankreich zusammen ist überschwemmt, Dreiviertel von Queensland wurden zum Katastrophengebiet erklärt. Eine Entspannung der Lage ist vorerst nicht in Sicht. Die Meteorologen sagen weitere heftige Regenfälle voraus. Die Experten führen die Unwetter auf das Wetterphänomen La Niña zurück, das Queensland das regenreichste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen bescherte.