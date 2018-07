Die Pegelstände am Rhein sind zum Wochenanfang weiter gestiegen. Am Nachmittag sollte das Hochwasser in Koblenz seinen Höchststand erreichen. Keller standen bereits unter Wasser. Es sehe aber danach aus, dass Koblenz noch mal glimpflich davonkommen könne, sagte Ehler Fell vom Hochwassermeldezentrum in Mainz. In Köln werde der Scheitelpunkt voraussichtlich erst am Dienstag erreicht.

Am Deutschen Eck in Koblenz rechnen die Behörden im Laufe des Tages mit starken Einschränkungen des Verkehrs, etliche Straßen seien schon gesperrt. Ein Sprecher des Koblenzer Katastrophenschutzes sagte, die Pegelstände in Koblenz tendierten langsam in Richtung der Acht-Meter-Marke. Bei den großen Hochwassern 1993 und 1995 war das Wasser mehr als neun Meter hoch gestiegen. Normal liegt der Pegelstand in Koblenz bei 2,40 Meter.

Aus Cochem an der Mosel meldete die Polizei am Morgen eine "stagnierende Lage". Seit Sonntag standen die erste Gebäudereihe an der Mosel und ufernahe Straßen unter Wasser. In Zell wurde die Altstadt leergepumpt. Am späten Abend habe es kein Stauwasser mehr gegeben und die Straßen hätten bereits grob gereinigt werden können, hieß es.

"Es gibt insgesamt die Tendenz, dass das Wasser langsam, aber stetig fällt", hieß es beim Hochwassermeldezentrum für die Mosel in Trier. "Die Pegelstände gehen stetig abwärts, sodass auch die Gemeinden wieder hochwasserfrei werden und aufgeräumt werden kann."

Im Osten Deutschlands hieß es vor allem: abwarten. Zwar blieb die Lage an Oder und Spree stabil, sich zu Barrieren stauende Eisschollen könnten dies aber rasch ändern. An der Elbe stiegen die Pegelstände am Morgen noch leicht, kritisch war die Situation jedoch nicht. Auch an der Schwarzen Elster im Süden Brandenburgs legten die Wasserstände weiter zu, in Herzberg droht die höchste Alarmstufe 4.

Angespannt war die Situation auch weiter an den Flüssen in Sachsen-Anhalt. Die höchste Alarmstufe 4 galt für die Weiße Elster am Pegel Oberthau und für die Saale am Pegel Camburg-Stöben.