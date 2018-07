Das iranische Regime hat eine Frau aus den Niederlanden hinrichten lassen. Die 46-jährige Sahra Bahrami, die auch iranische Staatsbürgerin war, sei am Samstagmorgen erhängt worden, berichtete die Website des iranischen Staatsfernsehens unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Teheran. Bahrami war laut niederländischen Medienberichten im Dezember 2009 in Teheran festgenommen worden, als sie in der iranischen Hauptstadt an einer Demonstration gegen die Regierung teilnahm. Anschließend wurde ihr Drogenhandel vorgeworfen. Die niederländische Regierung konnte die Angaben über die Hinrichtung bisher nicht bestätigen.

Die Teheraner Staatsanwaltschaft erklärte dem Bericht des Staatsfernsehens zufolge, Bahrami sei wegen "Verbrechen im Zusammenhang mit der Sicherheit" festgenommen worden. Sie sei "Mitglied eines internationalen Drogenrings" und nutze ihre Beziehungen zu den Niederlanden für den Schmuggel von Drogen nach Iran. Beamte hätten bei der Durchsuchung ihrer Wohnung 450 Gramm Kokain und 420 Gramm Opium gefunden. Ermittlungen hätten zudem ergeben, dass Bahrami 150 Gramm Kokain verkauft habe.

Bahrami wurde am 2. Januar zum Tode verurteilt. Das berichtete das niederländische Radio unter Berufung auf Bahramis Tochter, die in den Niederlanden lebt. Demnach hatte die iranische Justiz parallel zu dem Prozess wegen Drogenhandels ein Verfahren wegen der angeblichen Mitgliedschaft in einer bewaffneten Oppositionsgruppe gegen sie eingeleitet, in dem ihr ebenfalls die Höchststrafe drohte.

Die niederländische Regierung hatte am 5. Januar ihre "Besorgnis" über das Urteil ausgedrückt und Teheran zur Aufklärung aufgefordert. Die Regierung in Den Haag kritisierte, dass ihre Botschaftsvertreter in Teheran keinen Zugang zu der Inhaftierten erhielten. Iran erkennt jedoch doppelte Staatsbürgerschaften nicht an und sieht die im Iran geborene Bahrami ausschließlich als Iranerin an. Das iranische Außenministerium wies die Reaktionen der Niederlande vergangene Woche als "Einmischung in innere Angelegenheiten" zurück.