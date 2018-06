Eine SMS mit einem Neujahrsgruß hat vermutlich einen verheerenden Anschlag in der russischen Hauptstadt verhindert. Eine Attentäterin wollte möglichst viele Menschen mit sich in den Tod reißen – aber die Kurznachricht ließ den Bombengürtel an ihren Hüften zu früh explodieren. Das berichtet die britische Zeitung Daily Telegraph. Sie beruft sich dabei auf Behördenquellen.

Über die Identität der Frau haben die russischen Behörden noch nichts bekannt gegeben. Die Ermittler vermuten, dass sie zur Gruppe gehörte, die den Anschlag auf den Moskauer Flughafen Domodjedowo verübte. 35 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Frau habe geplant gehabt, sich während der Silvester-Festlichkeiten auf dem Roten Platz in die Luft zu sprengen. Bei einem solchen Attentat hätte es Hunderte von Toten gegeben, berichtet der Daily Telegraph.

Die Bombe ging jedoch noch im Versteck der Frau hoch. Eine Kurznachricht eines Mobilfunkanbieters löste vermutlich die Detonation aus. Zwei Menschen, die sich bei der Frau aufhielten, soll es noch gelungen sein, zu fliehen. Islamistische Terroristen in Russland verwenden billige Mobiltelefone als Fernauslöser für ihre Bomben, heißt es in dem Zeitungsbericht. Den Auslöser bedient am Ende nicht der Träger der Bombe, sondern ein Komplize an einem anderen Ort – möglichst dann, wenn sich viele Menschen in der Umgebung aufhalten.

Sowohl die Selbstmordattentäterin als auch ihre beiden Begleiter wurden vermutlich in Pakistan von Al-Qaida-Spezialisten ausgebildet, um Anschläge auf öffentliche Verkehrsmittel in Moskau zu verüben. Der Daily Telegraph ist die einzige Quelle für diese Informationen – eine offizielle Bestätigung blieb bislang aus.

Die Täter des Anschlags auf den Moskauer Flughafens sind weiterhin unbekannt. Die russischen Behörden ermitteln momentan gegen eine paramilitärische Gruppe aus dem Nordkaukasus. Muslimischen Extremisten aus dem bergigen Gebiet kämpfen für ihre Unabhängigkeit. Die Menschen sind arm, es fehlt an Arbeit. Moskau versucht die Region zu befrieden, ist dabei bisher jedoch gescheitert. Konflikte unter den vorherrschenden Clans und Korruption verschärfen die Situation.