Die deutsche Sicherungsverwahrung bleibt aus Sicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) unrechtmäßig. In dem jüngsten Urteil der Straßburger Richter heißt es: Die Praxis, verurteilte Gewalt- und Sexualstraftäter mit dem Instrument der nachträglich angeordneten Sicherungsverwahrung in Haft zu behalten, sei eine Verletzung der europäischen Menschenrechtskonvention.

Geklagt hatte unter anderem der mehrfach verurteilte Sexualstraftäter Albert H., Jahrgang 1934. Auch wenn der Gerichtshof nun zu seinen Gunsten geurteilt hat, wird er dauerhaft im psychiatrischen Krankenhaus in Bayreuth bleiben. H.s Gesundheitszustand hat sich ständig verschlechtert, die Entlassung aus der Psychiatrie ist damit mehr als unwahrscheinlich. Dennoch bleibt es dabei: Dass der 76-jährige Kläger nach Verbüßung einer dreieinhalbjährigen Haftstrafe in Sicherungsverwahrung genommen wurde, weil er als hochgradig rückfallgefährdet galt, ist nach Auffassung des EGMR unrechtmäßig. Deutsche Gerichte hätten die Unterbringung eines Strafgefangenen zu Präventionszwecken nicht nachträglich anordnen dürfen, erklärten die Richter.

Auch in drei weiteren Fällen stellte das Gericht eine Verletzung der Menschenrechtskonvention durch die Sicherungsverwahrung fest: Die verurteilten Täter wurden über die zur Tatzeit zulässige Höchstdauer von damals zehn Jahren hinaus in Sicherungsverwahrung gehalten, einer von ihnen wurde inzwischen nach einem Gerichtsbeschluss freigelassen. Ihnen sprach das Gericht eine Entschädigung von 25.000, 30.000 und 70.000 Euro zu. Zahlen muss Deutschland. Jetzt müssen im Fall der beiden noch immer in Sicherungsverwahrung gehaltenen Männer deutsche Gerichte wohl erneut befinden.

Das Urteil ist die zweite Ohrfeige für Deutschland in Sachen Menschenrechte innerhalb von nur einem Jahr. Bereits im Dezember 2009 hatte der EGMR die deutsche Praxis der nachträglichen Sicherungsverwahrung gerügt. In seinem Urteil von 2009 hatte das Gericht erklärt, dass eine Sicherungsverwahrung, die per Gesetz zunächst auf maximal zehn Jahre beschränkt war, nicht rückwirkend verlängert werden darf. Daraufhin waren einige Sicherungsverwahrte freigekommen – bis zu 80 jedoch nicht.

Seit Anfang dieses Jahres ist die nachträgliche Sicherungsverwahrung in Deutschland gesetzlich abgeschafft. Darauf hatte sich die Koalition nach einem zähen Ringen zwischen Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser- Schnarrenberger (FDP) geeinigt. Eine Reform war zwar schon im Koalitionsvertrag vereinbart. Aber auch in die neue Gesetzesfassung hat die Bundesregierung ein Hintertürchen eingebaut – nicht zuletzt als Reaktion auf Ängste vor Sexualverbrechern in der Bevölkerung und die lang anhaltende öffentliche Diskussion. Dabei ging es vor allem um die Frage, was höher wiegt: die berechtigten Befürchtungen oder die Grundrechte der Straftäter, deren künftige Taten nur schwerlich vorherzusagen sind.

In der Folge hatten CDU und Innenminister de Maizière zügig versprochen: Für alle bereits verurteilten Gewalttäter solle es nach der Haft weiter die Möglichkeit einer "sicheren Unterbringung" geben. Laut Gesetz können die Altfälle, die nach den beiden EGMR-Urteilen eigentlich freizulassen wären, weiter in Sicherungsverwahrung untergebracht werden, wenn ihnen eine schwere psychische Störung attestiert wird. Für künftige Fälle sieht die neue Gesetzeslage die erweiterte Möglichkeit einer "vorbehaltlichen" Sicherungsverwahrung schon im Urteil vor. Aus der Sicherungsverwahrung kommt nur frei, wer eine positive Prognose nachweist. Dafür werden die Täter regelmäßig von Psychiatern begutachtet.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat über Einzelfälle entschieden. Allerdings ist er ausdrücklich seinem Spruch aus dem Dezember 2009 gefolgt. "Alle Fälle waren", heißt es im Urteil, "hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs der Geschehnisse Folgefälle zum Fall M. gegen Deutschland". M. war der Fall aus dem Jahr 2009. "Der Gerichtshof sah folglich keinen Grund, von seinen Schlussfolgerungen in diesem Urteil abzuweichen." Der EGMR untermauert damit eine grundsätzliche Bedeutung des jetzigen Urteils.

Dass die Debatte um die eigentlich noch freizulassenden Straftäter auch mit dem schwarz-gelben Kompromiss vom Jahresbeginn noch nicht zu Ende ist, belegen die Reaktionen auf das Straßburger Urteil. Grüne und Linke forderten die Bundesregierung auf, eine der europäischen Menschenrechtskonvention gemäße Rechtspraxis zu ermöglichen. Der rechtspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Jerzy Montag, forderte eine Reform der Reform.

Die Justizministerin hingegen verteidigte nach dem Straßburger Urteil "die größte Neuordnung der Sicherungsverwahrung seit 1970". Damit gehöre "Wegsperren ohne rechtsstaatliche Grundsätze" der Vergangenheit an. "Für die Zukunft ist die nachträgliche Sicherungsverwahrung weitgehend abgeschafft", sagte Leutheusser-Schnarrenberger. Es sei "Sache der deutschen Gerichte", die Konsequenzen aus dem EGMR-Urteil "in jedem Einzelfall zu ziehen". Mit der sogenannten Divergenzvorlage, einer Gesetzesänderung vom Sommer 2010, sei eine einheitliche Rechtsprechung durch den Bundesgerichtshof gewährleistet.