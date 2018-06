In der nordwestpakistanischen Stadt Mardan hat ein Selbstmordattentäter nach Polizeiangaben 27 Soldaten getötet und 40 weitere verletzt. Das Gelände des Armee-Trainingszentrums, auf dem der Anschlag verübt wurde, war schwer gesichert. Ein Polizeisprecher sagte, der jugendliche Attentäter konnte nur in das Militärgelände eindringen, weil er als Schulkind verkleidet war.

Zu dem Angriff kam es während der Morgenübungen der Soldaten, bei denen die Männer unter anderem Paraden proben.

Zu dem Anschlag bekannte sich wenige Stunden später ein Sprecher der pakistanischen Taliban. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Angriffen von pakistanischen Taliban auf Sicherheitskräfte. Bereits im Jahr 2006 wurde im selben Armee-Trainingszentrum ein Attentat verübt, damals starben 20 Menschen.

Der pakistanische Premierminister Yousuf Raza Gilani verurteilte das Selbstmordattentat: "Derartig feige Attacken können die Moral der Soldaten nicht beeinflussen, ebenso wenig wie den Entschluss der Nation den Terrorismus auszumerzen"

Nach einem Bericht der BBC hat gerade die Zahl jugendlicher Selbstmordattentäter in Pakistan zugenommen. Die pakistanische Armee ist in der Vergangenheit mehrfach auf Camps im Nordwesten des Landes gestoßen, dort wurden Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren zu Selbstmordattentätern ausgebildet.

Die Garnisonsstadt Mardan liegt nahe der unruhigen Stammesgebiete an der Grenze zu Afghanistan, die als Hauptrückzugsort des Terrornetzwerks al-Qaida gelten. In rund dreieinhalb Jahren wurden in Pakistan mehr als 4000 Menschen bei Anschlägen getötet.