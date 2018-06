Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mechthild Dyckmans, stößt mit ihren Plänen zur Bekämpfung der Spielsucht auf Skepsis und Ablehnung – auch bei ihren eigenen Parteikollegen. So haben sich sowohl Wirtschaftsminister Rainer Brüderle als auch Gesundheitsminister Philipp Rösler (alle FDP) gegen ein komplettes Verbot von Spielautomaten in Gaststätten, Imbissen, Tankstellen, Flughäfen oder Einkaufszentren ausgesprochen.

Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, es handele sich lediglich um ein Arbeitspapier der Drogenbeauftragten, das zudem mit dem Ressort nicht abgestimmt sei.

Auch das Wirtschaftsministerium sieht ein Aus für Spielautomaten in Gaststätten kritisch und plant stattdessen nur eine Verschärfung der Regeln. Das Ministerium arbeite derzeit an einer Novellierung der Spielverordnung, sagte eine Sprecherin. "Ziel ist, den Spieler- und Jugendschutz unter anderem in Gaststätten weiter zu verbessern." In diesem Zusammenhang plane das Ministerium, auch die Regeln für Glücksspielautomaten in Gaststätten deutlich zu verschärfen.

Dies hatte Dyckmans offenbar nicht ausgereicht. Automaten hätten das "höchste Suchtpotenzial beim Glücksspiel", sagte sie der Süddeutschen Zeitung und plädierte deshalb für eine komplette Verbannung der insgesamt rund 50.000 Geräte. Sie betonte, die bestehende Vorschrift, wonach Gaststättenbesucher unter 18 Jahren nicht an den Automaten spielen dürften, würde meist nicht eingehalten. Es sei kaum möglich, die Gaststätten zu beaufsichtigen und vorbeugende Maßnahmen gegen Spielsucht sicherzustellen. "Viele Jugendliche werden dort anfällig für das Automatenspiel."

Würden sich die Pläne der Drogenbeauftragten durchsetzen, käme auf viele Kneipen nach dem Rauchverbot nun möglicherweise die nächste Einschränkung zu. Die Gaststättenlobby schlug deshalb umgehend Alarm und lehnte den Vorschlag als "Radikallösung" rundweg ab. "Spielautomaten haben immer noch eine gewisse Bedeutung für Eckkneipen und Imbissbetriebe", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges. Spielsucht fände definitiv nicht so sehr in Gaststätten statt, wo man unter gesellschaftlicher Beobachtung stehe. Zudem lägen dem Dehoga überhaupt keine Erkenntnisse vor, dass Jugendliche verstärkt an solchen Automaten spielten.

Für Dyckmans sprechen die Zahlen allerdings für sich: Ihren Angaben zufolge sind bis zu 400.000 Menschen in Deutschland dem Glücksspiel verfallen. Sie seien in Gefahr, viel Geld zu verlieren. Konflikte in der Familie und am Arbeitsplatz seien die Folge. Deshalb müsse der Staat mehr für die Prävention tun, damit die Menschen erst gar nicht süchtig werden. Der Grundstein für eine Sucht werde schon im Jugendalter gelegt.

Deshalb plant sie darüber hinaus auch strengere Auflagen für die mehr als privat betriebenen 10.000 Spielhallen, deren Umsatz mit den Automaten auf jährlich mehr als drei Milliarden Euro beziffert wird. "Für süchtige und suchtgefährdete Spieler brauchen wir hier ebenfalls ein bundesweites Sperrsystem", sagte die FDP-Politikerin. Auf diese Weise könne ein Zutrittsverbot erlassen werden.

Zudem solle vorgeschrieben werden, dass die Besucher solcher Hallen nur noch mit einer Spielerkarte zocken dürften. Auf diese Weise könne verhindert werden, dass sie an mehreren Automaten gleichzeitig spielten. Dyckmans forderte zudem höhere Bußgelder bei Verstößen. Bislang werden maximal 2500 Euro fällig. Die Sanktionen müssten jedoch bis zum Konzessionsentzug reichen, "wenn jemand sehenden Auges an seinen Automaten einen Spielsüchtigen zocken lässt".