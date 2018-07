Weil er versucht hat, den dänischen Mohammed-Karikaturisten Kurt Westergaard mit einer Axt zu ermorden, ist der Täter jetzt zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Nach Absitzen seiner Strafe wird der 29-jährige Somalier ausgewiesen und darf nie wieder nach Dänemark einreisen, wie ein Gericht in Aarhus bei der Verkündung des Strafmaßes erklärte. Der Verurteilte muss Westergaard zudem eine Entschädigung in Höhe von 10.000 Kronen (1300 Euro) zahlen und trägt die Gerichtskosten.

Bereits am Vortag hatte das Gericht den Mann des "versuchten Mordes" und des "versuchten Terrorismus" schuldig gesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte mindestens zwölf Jahre Haft und lebenslange Ausweisung aus Dänemark gefordert.

Der Anwalt der Verurteilten, Niels Strauss, legte sofort nach dem Urteilsspruch Rechtsmittel an. Sein Mandant müsse von den Terrorvorwürfen freigesprochen werden, bei den anderen Anklagepunkten müssten mildernde Umstände berücksichtigt werden.

Der Somalier hatte nach Überzeugung des Gerichts nicht nur versucht, den Karikaturisten zu töten, als er mit einem Messer und einer Axt in sein Haus eindrang. Der Angriff sei auch ein Terrorakt gewesen. Da Westergaard die Symbolfigur des Karikaturen-Streits sei, müsse ein Angriff auf ihn als Versuch gewertet werden, Angst in der Bevölkerung zu verbreiten, sagte Richterin Ingrid Thorsboe zur Begründung.

Der Angeklagte hatte während des Prozesses zugegeben, den 75-jährigen Zeichner wegen dessen Darstellung des Propheten Mohammed mit einer Bombe im Turban angegriffen zu haben. Er sagte jedoch, er habe den Zeichner nicht töten, sondern lediglich erschrecken wollen. Westergaard hatte ausgesagt, der Mann sei mit einer Axt und dem Ruf "Du musst sterben" auf ihn losgegangen. Er bezeichnete den Somalier als "Terroristen" und "Soldaten des Heiligen Kriegs", der klar auf seinen Tod aus gewesen sei.

Der Attentäter war am Abend des 1. Januar 2010 in Westergaards Haus im Westen Dänemarks eingedrungen. Westergaard konnte sich in einer für solche Fälle eingerichteten Notzelle in Sicherheit bringen und die Polizei rufen. Diese schoss zweimal auf den Angreifer, bevor sie ihn entwaffnen und überwältigen konnte.

Westergaard war wegen einer Karikatur des Propheten Mohammed, die diesen mit einem Turban in Form einer Bombe zeigte, weltweit bekannt geworden. In der islamischen Welt hatte die im September 2005 erstmals in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten veröffentlichte Zeichnung einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.