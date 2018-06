Mehr als drei Stunden hatte sich das Stuttgarter Landgericht Zeit für die Begründung eines Urteils genommen, das einmalig in der deutschen Rechtssprechung dasteht. Zum ersten Mal musste sich der Vater eines Amokläufers seiner Mitverantwortung stellen: Jörg K., 52, Unternehmer, Sportschütze und, so die Meinung vor allem der Opferangehörigen, ein verantwortungsloser, gefühlsarmer Mensch, der von der Gestörtheit seines Sohnes Tim hätte wissen müssen. Dem Angeklagten war nicht zuletzt übel genommen worden, dass er seinem Prozess während der meisten der 27 Prozesstage fern geblieben war, auch wenn der Vater die Erlaubnis des Gerichts dazu hatte. Die meisten der 43 Nebenkläger jedoch waren immer da, suchten nach Gerechtigkeit, nach Erklärungen, nach einem Stück Seelenfrieden.

Offenbar fanden sie zumindest ein bisschen davon, nachdem Jörg K. zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt wurde. Das Gericht befand den 52-Jährigen der 15-fachen fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung in 14 Fällen und des Verstoßes gegen das Waffengesetz für schuldig. "Ich kann mich über die Strafhöhe nicht beschweren. Beim Vollzug des Strafmaßes habe ich mir etwas anderes vorgestellt", sagte Hardy Schober, Vorsitzender des "Aktionsbündnisses Amoklauf Winnenden", der zuvor eine Gefängnisstrafe gefordert hatte. Wenigstens, ergänzte Schober nun, seien durch den Prozess "die Hintergründe der Tat teilweise aufgeklärt worden".

Am 11. März 2009 stürmte der 17-jährige Tim K. mit einer Pistole der Marke Beretta in die Albertville-Realschule von Winnenden, in der er selbst Schüler gewesen war. Mit gezielten Kopfschüssen tötete der Amokläufer 15 Menschen, verletzte weitere 14 teilweise schwer. Nach kurzer Flucht, angeschossen von Polizeikugeln, tötete sich der 17-Jährige auf dem Parkplatz eines Autohauses schließlich selbst.

Der Amokläufer, das war bald klar, hatte das Schießen im Verein gelernt, in dem sein Vater Mitglied war. Die Tatwaffe gehörte ebenfalls dem Unternehmer, sie lag zwischen Wäschestücken im Kleiderschrank – angeblich zur Selbstverteidigung gegen mögliche Einbrecher. Tausende 9-Millimeter-Kugeln lagen ebenfalls frei im Haus herum. Hunderte davon hatte der Amokschütze eingepackt, bevor er in die Schule los zog, die er so sehr hasste, in der er sich gehänselt, gemobbt und verkannt fühlte.

Zumindest Bruchstücke aus dem Seelenleben des Todesschützen sind verlässlich überliefert. Tim K. war wegen Depressionen mehrfach in psychiatrischer Behandlung gewesen, hatte wiederholt zu Hause die Sorge geäußert, er sei manisch-depressiv. Der Vater aber ging weiter mit dem Sohn zum Schießtraining. "Unter diesen Umständen hätte der Angeklagte seinen Sohn vom Schusswaffengebrauch abhalten müssen", sagte der Vorsitzende Richter Reiner Skujat in der Urteilsbegründung. Das Gericht schloss sich damit weitgehend der Auffassung der Anklage an. Bei unzureichender Aufbewahrung von Waffe und Munition, so der Kern des Urteils, besteht auch eine Verantwortung für die dadurch ermöglichte Tat.