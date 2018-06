Der Schneesturm erstreckt sich vom Südwesten der USA bis an die Atlantikküste. Nach Angaben des Nationalen US-Wetterdienstes zählt der derzeit tobende Blizzard zu den heftigsten Schneestürmen der vergangenen Jahrzehnte. Landesweit sind in den USA knapp 10.000 Flüge gestrichen worden.

Mehrere Flughäfen mussten schließen, darunter der Airport in Kansas City im Bundesstaat Missouri und der Flughafen Tulsa in Oklahoma. Auch der Flughafen von Dallas-Fort Worth stellte wegen des Sturms vorübergehend den Flugbetrieb ein. Von den New Yorker Flughäfen JFK und LaGuardia wurden insgesamt 1100 Ausfälle gemeldet, in Newark in New Jersey blieben 650 Flüge am Boden. Am schwersten betroffen war jedoch Chicago O'Hare mit allein 1300 gestrichenen Flügen. Derweil mussten beide Flughäfen der Stadt ihren Betrieb einstellen.

In der vergangenen Nacht hatte der Schneesturm Kurs auf die Millionenmetropole Chicago genommen. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee pro Stunde könnten die Stadt in Schnee versinken lassen, warnten US-Meteorologen. Zudem peitschten kalte Winde mit einer Geschwindigkeit von knapp 80 Stundenkilometern durch die Straßen. Das erste Mal seit mehr als einem Jahrzehnt wurden in Chicago die Schulen geschlossen.

Die Katastrophenschutzbehörde Fema und andere staatliche Stellen riefen die Menschen in zahlreichen Regionen auf, von Reisen abzusehen. Der Schneefall werde mitunter so intensiv sein, dass Räumtrupps nicht einmal Hauptstraßen und Autobahnen freihalten könnten. Die Wetterdienste meldeten, dass die Temperaturen in einigen Gebieten auf bis zu minus 45 Grad Celsius sinken könnten. In den Bundesstaaten Illinois, Indiana, Missouri und Oklahoma wurde der Notstand ausgerufen und die Nationalgarde mobilisiert.

Der Sturm, der seinen Höhepunkt am Mittwoch erreichen soll, könnte 100 Millionen Menschen betreffen, meldete der US-Internetdienst Weather.com. Auch die kanadische Provinz Ontario machte sich auf die Ankunft des Blizzards gefasst. Anders als bei den Schneestürmen des bisherigen Winters sollen die Großstädte im Osten der Vereinigten Staaten diesmal vergleichsweise glimpflich davon kommen. Dennoch warnten Experten auch in Boston und New York vor dem Sturm.