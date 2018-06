Zyklon "Yasi" sollte der stärkste Wirbelsturm in der Geschichte Australiens werden – die Schäden sind ersten Angaben zufolge schwer, aber weniger verheerend als erwartet.

Bislang gebe es weder Tote noch Verletzte, jedoch seien rund 175.000 Menschen ohne Strom, sagte Anna Bligh, die Regierungschefin des Bundesstaates Queensland. "Nach ersten uns vorliegenden Informationen sind wir stark erleichtert", sagte Bligh. Insgesamt sei es aber zu früh, Bilanz zu ziehen. Die Behörden hätten noch einen zu geringen Überblick über die Schäden.

Der Wirbelsturm "Yasi" war am Mittwoch kurz vor Mitternacht (Ortszeit) auf die Küste getroffen und hatte die Sturmstärke fünf. Damit war der Sturm so stark wie Hurrikan "Katrina", der vor mehr als fünf Jahren die US-Metropole New Orleans verwüstete.

Auf seinem Weg über das Festland verlor der Zyklon an Kraft, da er dort auf kühlere Luftströme traf. Der Wirbelsturm wurde auf die Sturmstärke zwei heruntergestuft.

Die Menschen in den Evakuierungszentren seien alle wohlauf, meldete die Polizei. Manche Einwohner hätten jedoch alles verloren. Sie müssten sich darauf einstellen, bei ihrer Rückkehr "beträchtliche Schäden" vorzufinden. Als Beispiele nannte Bligh die Stadt Tully südlich von Cairns, deren Hauptstraße zu 90 Prozent zerstört worden sei, oder "schwere Zerstörungen" im Küstenort Cardwell. Cairns, eine Stadt mit 122.000 Einwohnern, rund 1700 Kilometer nördlich von Brisbane lag zwar in der Schusslinie des Wirbelsturms, wurde aber weitgehend verschont. Der Flughafen solle in Kürze wieder öffnen. Experten sagten, dass die gute Vorbereitung auf den Sturm, die rechtzeitige Evakuierung sowie neue Bauvorschriften eine schlimmere Verwüstung verhindert hätten.

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

Bereits seit Dienstag hatten sich die Menschen entlang der dicht besiedelten Küste auf den Wirbelsturm vorbereitet. Tausende flüchteten, ältere und geschwächte Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Im Laufe des Mittwochs dann wurden die Appelle an die Daheimgebliebenen immer eindringlicher. Zur Flucht sei es jetzt zu spät, sie sollten sich zu Hause verbarrikadieren und dort ausharren, auch wenn das Dach ihres Hauses wegfliege, mahnte Ian Stewart, der Koordinator des Zivilschutzes. Dies sei allemal besser, "als in Panik auf die Straße zu laufen".

Bligh hatte die Bevölkerung im Vorfeld auf eine schwierige Nacht eingestimmt. Nach ihren Worten sollte "Yasi" der katastrophalste Sturm seit 1918 werden. Er werde "Zerstörung und Leid" in bisher nie dagewesenem Ausmaß mit sich bringen. Um ihn zu überstehen, "braucht es die Kraft von uns allen".

Bereits Stunden vor dem Landfall peitschten Vorläufer des Sturms über die Küste. Sie rissen Strommasten und Bäume um, im kleinen Badeort Innisfail deckten sie nach Angaben von Bürgermeister Bill Shannon das Dach einer Notunterkunft für 500 Menschen ab. Einige Notunterkünfte waren so überfüllt, dass Neuankömmlinge abgewiesen wurden. Der sonst so belebte Küstenort Cairns, von wo aus viele Touristen ihren Ausflug zum Great Barrier Reef starten, war menschenleer. Das Militär bereitete sich auf größere Hilfsaktionen vor. Die US-Regierung sagte Australien Hilfe zu.