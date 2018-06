Ein Erdbeben der Stärke 6,8 hat die Grenzregion von Birma, Thailand und Laos erschüttert. In Birma seien mindestens 74 Menschen ums Leben gekommen, mindestens 111 weitere verletzt worden, teilten die Behörden des Militärregimes mit. Mehr als 240 Gebäude seien zerstört worden.

"Es gibt offenbar keine katastrophalen Infrastrukturschäden in den Ortschaften Tachilek und Kyaing Tong, aber an vielen Gebäuden sind Risse zu sehen", berichtete die Hilfsorganisation World Vision, die eigene Mitarbeiter vor Ort hat. Im Verlauf des Tages sei aber noch mit mehr "traurigen Nachrichten" zu rechnen. Nach den Angaben der Organisation liegen 175 Dörfer in der Region.

Das Gebiet ist überwiegend Agrarland. Eine Brücke sei unpassierbar, und die Wasserversorgung sei teilweise unterbrochen. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef wollte mit dem frühestmöglichen Flug am Samstag Medikamente und Verbandsmaterial für 20.000 Menschen in die Region schicken, teilte das UN-Büro in der 1300 Kilometer entfernten Hafenstadt Rangun mit.

Wohlfahrtsminister Maung Shwe war auf dem Weg in das Krisengebiet, berichtete das staatliche Fernsehen. Das Rote Kreuz schickte Pakete mit Notrationen in die Region. Von Rangun aus ist Tachilek in drei Stunden mit dem Flugzeug zu erreichen. Mit Autos und Lastwagen dauert es vier Tage, weil die Straßen so schlecht sind.



Hilfe zu organisieren ist nicht einfach. Das Beben passierte in der Region der Minderheit der Shan. Weil diese immer wieder gegen das Militärregime aufbegehrt haben, kontrolliert die Armee die Region besonders. Ausländer müssen eine Sondergenehmigung beantragen, um dorthin reisen zu können. Das Gebiet war jahrelang berüchtigt als "Goldenes Dreieck" des Drogenhandels. Dort wurde früher ein Großteil des weltweit geschmuggelten und verkauften Opiums angebaut.

Das Beben richtete auch im Norden Thailands Schäden an. In Chiang Rai in Nord-Thailand wurde eine Frau von einer einstürzenden Betonwand erschlagen. "Es gab keine weiteren Todesopfer", sagte der Katastrophenschutzbeauftragte in Chiang Rai, Chiatha Mositrat. In der Stadt Chiang Mai seien viele Touristen aus den Hotels gelaufen, berichteten Zeitungen.

In der Region um Mae Hong Son fiel nach Angaben von Lokalmedien teilweise der Strom aus, in Chiang Mai waren die Mobilfunknetze zeitweise gestört.

Das Epizentrum des Bebens lag laut der US-Erdbebenwarte (USGS) in den Bergen Birmas unweit der Grenze zu Thailand und Laos. Das Beben war nach Behördenangaben außer im Osten Birmas und in den angrenzenden thailändischen Gebieten auch in der 800 Kilometer vom Epizentrum entfernten thailändischen Hauptstadt Bangkok sowie in Vietnam, Laos und China zu spüren. Aus Vietnam, Laos und China wurden aber zunächst keine größeren Schäden und auch keine Verletzten gemeldet. Auch eine Tsunami-Warnung gab es nicht. Zu dem schweren Erdbeben in Japan bestehe kein Zusammenhang, sagte Geophysiker Birger Lühr vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam.