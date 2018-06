Aus Wien gibt es eine neue Einschätzung der Lage im Atomkomplex Fukushima: Nach Angaben der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) ist die Lage dort noch immer "sehr ernst". Vor allem die Vorgänge im Reaktorblock 4 geben weiterhin Anlass zu "ernster Sorge". Die Experten vermuten, dass die Brennstäbe in dem Becken bereits vollkommen trocken liegen und nicht mehr gekühlt werden. Da das Gebäude beschädigt ist, liegen die Stäbe nun offen.

Allerdings, so heißt es auch von Seiten der IAEA, liegt die Strahlung in der Evakuierungszone um das AKW unverändert unter einem gesundheitsschädlichen Wert. Dies könne sich aber ändern, denn auch in den anderen Blöcken sei die Gefahr einer Kernschmelze immens hoch: Laut IAEA sind die Brennstäbe in den Reaktoren 1 und 3 nur halb mit Wasser bedeckt, im Reaktor 2 liegt der Wasserstand etwas über der Mitte der Brennstäbe.

Den ganzen Tag über hatten die japanischen Behörden und die AKW-Betreiberfirma Tepco versucht, einen Super-GAU zu verhindern. Hubschrauber und Löschfahrzeuge brachten Wasser zum AKW, um dort die Kühlung der Reaktorblöcke sicherzustellen. Allerdings mussten beide Einsätze nach kurzer Zeit wieder unterbrochen werden. Die Strahlung konnte anscheinend nicht erheblich reduziert werden.

Auch die Stromversorgung des AKW ist noch nicht wieder hergestellt. Ziel ist es, die Pumpen wieder zum Laufen zu bringen, die Wasser in die Kühlsysteme und die Abklingbecken pumpen. Die Arbeiten konnten jedoch laut der Nachrichtenagentur Kyodo nicht wie geplant am Donnerstag beendet werden und sollen am Freitag fortgesetzt werden. Ob das große Atomdesaster noch verhindert werden kann, entscheidet sich nach Einschätzung der deutschen Gesellschaft für Strahlenschutz vermutlich bis Samstag: Falls die Kühlversuche an Block 4 scheiterten, komme es zur Katastrophe.

Was ist der größte anzunehmende Unfall? Was ist ein GAU? Die Abkürzung GAU steht für "größter anzunehmender Unfall" – Fachleute sprechen von einem Auslegungsstörfall in einem Kernkraftwerk. Nach einer Definition des Bundesamtes für Strahlenschutz ist ein GAU der größte Unfall, für den die Sicherheitssysteme eines AKW noch ausgelegt sein müssen. Die Sicherheitssysteme müssen in einem solchen Fall gewährleisten, dass die Strahlenbelastung außerhalb der Anlage die nach der Strahlenschutzverordnung geltenden Störfallgrenzwerte nicht überschreitet. Heute unterscheidet man verschiedene Auslegungsstörfälle, deren Schweregrad nach der internationalen INES-Skala (International Nuclear Event Scale) angegeben wird. Sie reicht von 0 (Ereignis mit keiner oder geringer sicherheitstechnischer Bedeutung) bis 7 (katastrophaler Unfall). Bislang wird der Vorfall in der Präfektur Fukushima mit einer 5 (ernster Unfall) bewertet. Was ist ein Super-GAU? Als Super-GAU wird vor allem unter Laien und in Medienberichten ein Atomunfall bezeichnet, der durch Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr kontrollierbar ist. Die Katastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 ist als solcher in die Geschichte eingegangen. Dort sind noch immer riesige Gebiete radioaktiv verseucht und nicht bewohnbar. Eine eindeutige wissenschaftliche Definition für den Begriff Super-GAU gibt es nicht.

Nun bekommen die Japaner Hilfe aus den USA. Das Pentagon entsandte ein Spezialistenteam nach Fukushima. Die neun Experten für biologische und nukleare Gefahren sollen die japanischen Streitkräfte beraten. Auch Russland will den Nachbarstaat unterstützen und bietet Hilfe bei der Feuerbekämpfung in dem AKW an. Dies meldet die Agentur Interfax unter Berufung auf das Außenministerium.

Wie sind die Reaktoren im Kernkraftwerk Fukushima-1 aufgebaut, wie sieht das Gelände aus? © Golden Section Graphics

Aufgrund der Entwicklungen in dem schwer beschädigten Atomkraftwerk Fukushima wollen immer mehr Länder ihre Staatsbürger aus Japan bringen. Auch die Diplomaten bringen sich in Sicherheit. So wurde die deutsche Botschaft vorübergehend von Tokyo in die weiter südwestlich gelegene Stadt Osaka verlegt. Zudem empfiehlt das Ministerium, das eine Teilreisewarnung für das ostasiatische Land erließ, allen Deutschen, die Region um das AKW sowie den Großraum um die benachbarten Städte Tokyo und Yokohama vorübergehend zu verlassen. Sie sollten nach Osaka oder über Osaka ins Ausland ausweichen, riet das Ministerium.

In Japan steigt nun auch die Furcht vor verseuchtem Essen. Die Regierung wies die lokalen Behörden an, heimische Produkte auf Radioaktivität zu testen. "Die Tests erstrecken sich vor allem auf frische Produkte aus Regionen, die mit dem Unfall zu tun haben", sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Kohei Otsuka. Verpflichtet zu den Tests seien aber sämtliche Behörden im ganzen Land. Das Ministerium betonte aber, dass bislang bei keinem Nahrungsmittel höhere Belastungen als erlaubt gefunden wurden.

Dies gilt auch für die Güter, die aus Japan nach Deutschland exportiert wurden. Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner hält diese auch weiterhin für ungefährlich. "Unsere Erkenntnisse sind, dass momentan keine Lebensmittel kontaminiert sind." Zudem exportiere Japan wegen der Katastrophe derzeit kaum Lebensmittel: "Alle Handelswege sind praktisch zusammengebrochen", sagte die CSU-Politikerin. Dennoch habe Deutschland wie auch die anderen EU-Staaten die Kontrollen bereits verstärkt.

Die Situation der Flüchtlinge in Japan wird immer schlimmer. Vor allem im Nordosten kämpfen die Menschen gegen bittere Kälte. Benzin und Nahrungsmittel werden immer knapper. Bislang zählten die Behörden knapp 6000 Todesopfer. Weitere schwere Nachbeben erschütterten den Inselstaat.