Ein heftiges Nachbeben hat am Montag Japan erschüttert und eine weitere Tsunami-Warnung ausgelöst. Diese wurde mittlerweile wieder aufgehoben. Das Nachbeben der Stärke 6,2 um kurz nach 10 Uhr Ortszeit war auch in der Hauptstadt Tokyo zu spüren. Gebäude schwankten. Das Epizentrum lag nach Angaben der US-Erdbebenbehörde USGS 140 Kilometer nordöstlich Tokyos also in Richtung der Atomanlagen in Fukushima.

Von dort kam am Montag eine neue beunruhigende Nachricht: Im beschädigten Kraftwerk Fukushima-1 gab es eine weitere Explosion. Reaktor 3 war betroffen. Nach Angaben der Regierung hielt die Stahlhülle des Blocks 3 jedoch. Die Betreiberfirma Tepco teilte mit, es seien keine größere Mengen Radioaktivität freigesetzt worden, allerdings seien elf Arbeiter verletzt worden. Die Nachrichtenagentur Kyodo meldete, es habe sich um eine Wasserstoffexplosion gehandelt. Eine solche Detonation hatte es bereits am Samstag im Reaktorblock 1 gegeben.

Die Brennstäbe in Reaktorblock 2 des Atomkraftwerks waren laut Kyodo-Informationen zwischenzeitlich komplett ohne Kühlwasser. Laut Betreibergesellschaft Tepco könnte eine Kernschmelze schon begonnen haben, die Radioaktivität um den Reaktor sei erhöht.

Zuvor war die Kühlung der Stäbe zusammengebrochen, dann begannen Techniker der Betreiberfirma Tepco wieder damit, Meerwasser als Kühlmittel einzuleiten. Zuletzt wurde ein Wasserstand von 30 Zentimetern gemeldet. Kyodo berichtete auch, dass erneut Dampf abgelassen wurde – dieser entsteht beim Einlassen von Kühlwasser und muss entweichen, damit es nicht zu einer Explosion kommt. Zugleich bildet sich bei den hohen Temperaturen hochexplosiver Wasserstoff.

Die Atomkatastrophe in Japan hatte am Freitag ihren Lauf genommen: Ein Beben mit der Stärke 9,0 beschädigte die Kühlsysteme des Kraftwerks Fukushima-1 und löste eine Überhitzung der Brennstäbe aus. Der anschließende Tsunami riss die Dieselmotoren fort, die als Sicherheitssystem die Kühlung übernehmen sollten. Ein Betrieb mit Notbatterien reichte anschließend nicht aus, um Schlimmeres abzuwenden. Nach wie vor gibt es auch nach der neuen Explosion widersprüchliche Angaben über den Zustand der Reaktoren und ob Kernschmelzen eingesetzt haben.

Das Erdbeben und der Tsunami in Japan Das Erdbeben vom 11. März In fast 90 Prozent der Fälle werden Tsunamis durch Seebeben ausgelöst. Dabei brechen oder reißen aufeinander stoßende Erdplatten und erschüttern den Untergrund des Ozeans. In Japan taucht die Pazifische unter die Eurasische Platte. Klicken Sie auf das Bild, um die Weltkarte der Erdbebengefahr herunterzuladen © Anne Gerdes/ZEIT Grafik Durch solche Erdverschiebungen können gewaltige Wassermassen in Bewegung gesetzt werden. Einmal angestoßen, beginnt eine Kettenreaktion: So wie ein Dominostein den nächsten anstößt, pflanzt sich die Bewegungsenergie im Wasser fort – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 800 Kilometern in der Stunde. In Japan ereignete sich am 11. März 2011 um 14.46 Uhr Ortszeit (06.46 Uhr MEZ) ein großes Erdbeben der Stärke 9. Zahlreiche weitere Beben erschütterten die Region. Das Epizentrum lag 130 Kilometer östlich der Stadt Sendai und fast 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Tokyo. Das Beben löste mehrere Flutwellen aus, die weite Landstriche verwüsteten. Mehr als 15.800 Menschen starben durch die Naturkatastrophen, mehr als 3.200 gelten weiterhin als vermisst. Rund 120.000 Gebäude wurden zerstört, Hunderttausende weitere zum Teil erheblich beschädigt (Quelle: National Police Agency, Japan). Der Tsunami Eigentlich bedeutet das japanische Wort Tsunami "Hafenwelle". Meist ist es aber nicht eine einzige Welle, die ausgelöst durch ein Erdbeben die Küsten trifft, sondern die Erschütterungen lösen gleich eine ganze Serie von Flutwellen aus. Treffen diese Wellen nach ihrer rasanten Ausbreitung über den offenen Ozean auf flachere Gewässer, türmen sich die Wassermassen meterhoch auf. Als gewaltige Brecher schlagen die Fluten an Land und können so kilometerweit ins Landesinnere vordringen. Mit Beben muss man auf Japans Hauptinsel Honshu stets rechnen. Das Land liegt im Bereich des Pazifischen Feuerrings. Damit ist ein Vulkangürtel gemeint, der den Pazifischen Ozean umringt. GAU in Fukushima Während des Bebens am 11. März 2011 wurde auch das an der Ostküste der Präfektur Fukushima gelegene Atomkraftwerk Fukushima-1 beschädigt. Der anschließende Tsunami zerstörte sowohl die Notstromversorgung als auch wichtige Kontrollmöglichkeiten der sechs Reaktoren. Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF-Datei herunterzuladen. © Julika Altmann Nachdem das Kühlsystem ausfiel, kam es zu mehreren Explosionen durch entzündeten Wasserstoff. Die Wände der Reaktoren 1, 2, 3 und 4 wurden teils schwer dadurch beschädigt. Zudem ereigneten sich Kernschmelzen in den Reaktoren 1 bis 3. Radioaktivität trat in hohen Mengen in die Umwelt aus. Das umliegende Gebiet musste evakuiert werden. Noch immer sind Städte und Dörfer in einem Radius von 20 Kilometern um die Atomanlage gesperrt. Mindestens 60.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Der AKW-Betreiber Tepco versucht, die havarierten Reaktoren langfristig unter Kontrolle zu halten. Die Regierung schätzt, dass eine sichere Demontage von Fukushima-Daiichi mindestens 40 Jahre dauern werde. Im Dezember verkündete sie die Kaltabschaltung des Kraftwerks, allerdings ist umstritten, wie sicher die Lage dort wirklich ist.

Techniker in Fukushima arbeiteten seit Freitag daran, Druck abzulassen und eine Kernschmelze zu verhindern. Nach dem Ausfall der Kühlsysteme war die Temperatur der Brennstäbe außer Kontrolle geraten. Bereits vor der zweiten Explosion hatte es alarmierende Nachrichten gegeben: Der Betreiber Tepco meldete der Regierung abermals ein Überschreiten der erlaubten Höchstwerte, wie Kyodo berichtete.

Am Sonntag waren in dem AKW Spitzenwerte von mehr als 1500 Mikrosievert pro Stunde gemessen worden – mehr als das Dreifache der Obergrenze 500 Mikrosievert pro Stunde. Die erneuten Messungen vom Montag ergaben Werte um die 650 und 750 Mikrosievert pro Stunde. Ein Sprecher des Betreibers Tepco beschwichtigte, die Messwerte hätten nach der neuen Explosion klar unter der zulässigen Grenze gelegen: Nämlich bei nur 20 Mikrosievert pro Stunde.