Der japanische Energieriese Tepco hat das Atomkraftwerk Fukushima-1 nicht regelmäßig gewartet. Das geht aus einem Briefwechsel zwischen dem Unternehmen und der japanischen Atom-Aufsichtsbehörde hervor, der nun öffentlich wurde. Demnach gab Tepco bereits am 28. Februar – also mehr als zwei Wochen vor dem Erdbeben zu –, dass insgesamt 33 Ausrüstungsgegenstände im Atomkraftwerk nicht untersucht worden seien. Der Bericht wurde am Montag auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht.

Zu den nicht inspizierten Teilen gehörten unter anderem ein Motor und ein Notstromaggregat im Reaktorblock 1 der Anlage, die nach dem Tsunami immer noch nicht unter Kontrolle ist. Der Ausfall der Notstromversorgung gilt als Ursache für das Reaktor-Unglück.

Die Atomaufsicht gab Tepco daraufhin bis zum 2. Juni Zeit, einen Korrekturplan auszuarbeiten. In ihrem Schreiben vom 2. März äußerte sich die Behörde überzeugt, dass die ausgefallenen Inspektionen kein unmittelbares Risiko für die Sicherheit des aus den 1970er Jahren stammenden Atomkraftwerks haben würde. Der stellvertretende Behördenchef Hidehiko Nishiyama sagte, ihm sei der Schriftverkehr mit Tepco nicht bekannt. Er könne nicht sagen, ob die unterlassenen Kontrollen das Reaktor-Unglück verschärft haben könnten.

In der Atomanlage versuchen Techniker und Ingenieure weiter die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Zuletzt war dichter Qualm über zwei Reaktoren der insgesamt sechs Reaktoren des Kraftwerks aufgestiegen.

Die Ursache ist noch unklar. Bei dem weißen Qualm über dem havarierten Block 2 des Unglückskraftwerks Fukushima-1 handelt es sich wahrscheinlich um Dampf und nicht um Rauch. Der Dampf komme vermutlich nicht aus dem Abklingbecken. Das meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. In den Reaktoren lagern über dem eigentlichen Reaktorkern noch ausrangierte Brennelemente in riesigen Kühlwassertanks. Diese Abklingbecken müssen kontinuierlich mit Wasser gekühlt werden, ansonsten heizen sich die Kernbrennstäbe auf. Entwickelt sich genügend Hitze, kann sich Rauch und Wasserdampf entwickeln, der unter anderem radioaktive Teilchen enthalten könnte.

Der Rauch über Reaktorblock 3 verschwand bis zum frühen Abend (Ortszeit) wieder. Die Versuche, die Reaktoren 3 und 4 wieder an den Strom anzuschließen, wurden wegen der Vorfälle vorübergehend unterbrochen. Wasserwerfer hatten die Abklingbecken von Block 3 und 4 am Montagmorgen stundenlang mit Meerwasser beschossen, um die ausgedienten Brennstäbe zu kühlen.

Block 3 des Katastrophenkraftwerks gilt als besonders gefährlich, da er Brennstäbe aus einem Plutonium-Uran-Mischoxid (MOX) benutzt. Plutonium ist nicht nur radioaktiv, sondern auch hochgiftig. Die Brennstäbe im Reaktorkern liegen nach Regierungsinformationen ganz oder teilweise frei, der Sicherheitsbehälter (Containment) gilt aber als intakt. Der Druck im Sicherheitsbehälter war am Wochenende besorgniserregend gestiegen, halbierte sich den Angaben zufolge jedoch in der Nacht zu Montag wieder.

Erst am späten Sonntag war es gelungen, die Schaltanlagen von Block 1 und 2 wieder an die Stromversorgung anzuschließen. So soll die Reaktorkühlung wieder hergestellt werden – allerdings ist unklar, ob die Kühlwasserpumpen überhaupt noch funktionieren. Block 5 und 6 gelten seit Sonntagnachmittag als "kalt und unterkritisch", also gesichert.