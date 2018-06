Hartz-IV-Empfänger dürfen in Nordrhein-Westfalen nicht mehr am staatlichen Sportwetten-Angebot Oddset teilnehmen. Eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Köln droht dem Wettanbieter Westlotto ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro an, falls er Wettscheine von Hartz-IV-Empfängern annimmt, wie ein Gerichtssprecher bestätigte. Das Verbot beziehe sich aber zumindest vorläufig nicht auf Lotto-Tippscheine, sagte der Sprecher zu anderslautenden Medienberichten.

Das Gericht verbot Westlotto die Annahme von Oddset-Wetten durch Spieler, die "Spieleinsätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen stehen, insbesondere Hartz-IV-Empfänger". Laut Gerichtssprecher müssen die Betreiber der Annahmestellen bei ihren Kunden nicht nachforschen, wie es um die finanzielle Situation bestellt ist. Auch lägen Wetten über kleine Euro-Beträge noch im Ermessensspielraum. Sobald es aber um höhere Beträge gehe und sobald der Betreiber einer Annahmestelle über die finanziell schwierige Situation des Kunden wisse, dürften die Scheine nicht mehr angenommen werden.

Die einstweilige Verfügung wurde der Westdeutschen Zeitung zufolge von dem privaten Glücksspielanbieter Tipico mit Sitz auf Malta beantragt, der in Deutschland Sportwetten anbietet. Tipico hatte Westlotto vorgeworfen, gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und den seit 2008 geltenden Glücksspielstaatsvertrag verstoßen zu haben. Darin ist unter anderem festgehalten, dass Minderjährige, Spielsüchtige, aber auch Menschen mit geringen Einkünften wie Hartz-IV-Empfänger vor Glücksspielen geschützt werden müssen. Das Gericht bewertete den Vorwurf als glaubhaft und erließ deshalb die Verfügung.

Möglicherweise hat der Kläger sogenannte Testkäufe vorgenommen. Dabei könnten in diesem Fall zwei Leute in einer Lotto-Annahmestelle erschienen sein und sich laut über ihren Hartz-IV-Bezug unterhalten haben. Wenn ihnen anschließend dennoch eine Sportwette verkauft worden ist, wäre dies nach Ansicht des Gerichts ein Verstoß gegen die geltenden Bestimmungen. So ein Verstoß muss einem Sprecher zufolge nicht bewiesen, sondern nur glaubhaft gemacht werden. Westlotto könne gegen die Verfügung Widerspruch einlegen oder den Kläger zur Eröffnung eines Hauptsacheverfahrens zwingen, in dem die Vorwürfe bewiesen werden müssten.

Auf einem bereits zuvor vereinbarten Treffen in Berlin vereinbarten die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag, den deutschen Sportwettenmarkt für private Anbieter zu öffnen und so große Teile des Milliarden-Geschäfts aus der Illegalität herausholen. Eine endgültige Entscheidung etwa über den Umfang der Marktöffnung sei aber noch nicht gefallen. Das teilten die Regierungschefs von Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, Kurt Beck (SPD) und Wolfgang Böhmer (CDU), mit.

Einigkeit bestehe darin, den Sportwettenmarkt mit einem Konzessionsmodell zu regulieren, sagte Böhmer. Nach Becks Worten geht es um einen "erheblichen Milliardenbetrag – eher fünf Milliarden plus x als minus x". Eine endgültige Einigung zur Neuordnung des staatlichen Glücksspielmonopols und zu strengeren Auflagen für Glücksspielautomaten werde bis zum 6. April angestrebt.