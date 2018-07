Das Stuttgarter Oberlandesgericht will die früheren RAF-Terroristen Siegfried Haag und Roland Mayer mit Beugehaft zwingen, Licht ins Dunkel um die Terroranschläge von 1977 zu bringen. Beide hätten kein Recht, im Prozess gegen Verena Becker die Auskunft zu verweigern, entschieden die Richter und ordneten bis zu sechs Monate Ordnungshaft gegen die beiden Zeugen an. Ins Gefängnis müssen Haag und Mayer zunächst trotzdem nicht: Das Gericht will warten, bis der Bundesgerichtshof die Sache endgültig geklärt hat.

Haag und Mayer kündigten Beschwerde gegen die Entscheidung an. Die frühere RAF-Terroristin Becker ist angeklagt, weil sie bei der Entscheidung für den Anschlag auf den damaligen Generalbundesanwalt Siegfried Buback sowie bei der Organisation eine maßgebliche Rolle gespielt haben soll. Der Sohn des Ermordeten, Michael Buback, glaubt, dass Becker seinen Vater erschossen hat. Das Gericht wollte die beiden früheren Terroristen, die zur zweiten Generation der RAF gehörten, zu dem Mord anhören. Der Anschlag markierte den Beginn des Terrorjahrs 1977 in Deutschland.

Haag und Mayer seien grundsätzlich verpflichtet, Angaben über die Planung und Durchführung der "Offensive 77" zu machen, erklärte der Strafsenat. Auf die Vernehmung der Zeugen könne nicht verzichtet werden. Haag und Mayer könnten nicht mehr wegen der "Offensive 77" strafrechtlich verfolgt werden, hieß es. Weil Haag am 31. Verhandlungstag keine Angaben machte, wurde auch ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro verhängt – ebenso wie gegen Mayer.

RAF-Prozess Verena Becker Der Weg der "schwarzen Braut" Verena Becker wird im Juli 1952 geboren. Anders als viele ihrer späteren Komplizen stammt sie nicht aus einem bürgerlichen Elternhaus. Sie hat neun Geschwister und verlebt eine karge Kindheit in Westberlin. Nach der Mittleren Reife besucht sie eine Haushaltsschule und arbeitet in einer Fleischfabrik, bis sie arbeitslos wird. Anfang der 70er Jahre zieht die radikale Feministin nachts mit ihrer Freundin Inge Viett durch Westberlin, zertrümmert die Fenster von Sexshops und hinterlässt eine Botschaft: »Die schwarze Braut kommt.« Bei der Bewegung 2. Juni lernt Becker das Bombenbauen. »Plötzlich entdeckte ich hinter dem Mädchengesicht die entschlossene junge Frau«, schreibt Viett später. Für den Mord an einem Bootsbauer geht Verena Becker 1974 in Haft. Ein Jahr später wird sie von Komplizen freigepresst und in den Jemen ausgeflogen. Dort stößt sie zu den Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF), die in der südjemenitischen Wüste den Guerillakrieg üben.

Der heute 66-jährige Haag hatte erklärt, er wolle sich nicht selbst belasten und sich der Gefahr einer Strafverfolgung aussetzen. Haag war damals schon vor dem Anschlag verhaftet worden. Er war von November 1976 bis 1987 in Haft. Der ehemalige Anwalt war später unter anderem wegen Rädelsführerschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden. Haag baute die RAF mit anderen wieder auf, nachdem die Gründer um Andreas Baader hinter Gitter waren.

Wie Haag hatte zuvor auch Mayer die Aussage verweigert. Beide planten die Anschlagserie der "Offensive 77" mit. Haag war vor seiner Verhaftung einer der Anwälte von Baader. Er hatte während des Hungerstreiks der inhaftierten Terroristen als Kurier fungiert. Haag hatte auch Mitglieder für die Terrorgruppe rekrutiert. Unter anderem auch jene, die 1975 die deutsche Botschaft in Stockholm besetzten. Er hatte damals nicht an der Geiselnahme teilgenommen, aber die Planungen forciert.

Bei der Verhaftung von Haag und Mayer wurden Unterlagen gefunden, die Hinweise auf geplante Aktionen enthielten. Die Hinweise konnten die Ermittler aber erst im Nachhinein entschlüsseln.

Mayer ist inzwischen 56 Jahre alt und arbeitet als Büroangestellter in Karlsruhe. Auch er war zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die ehemalige Terroristin Sigrid Sternebeck machte ebenfalls keine Angaben. Sie war 1980 in der früheren DDR untergetaucht. Später trat sie als Kronzeugin auf und wurde 1992 zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die 61-Jährige arbeitet als Fotografin und lebt in Bremen, wie sie berichtete. Ihr hatte das Gericht die Verweigerung von Auskünften zugebilligt.

Der Prozess wird am 8. April fortgesetzt.