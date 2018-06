Die japanische Regierung hält die Gefahr einer vollständigen Kernschmelze im zerstörten Kernkraftwerk Fukushima-1 für weitgehend gebannt. "Wenn wir die Kühlung aufrechterhalten, ist so etwas unwahrscheinlich", sagte Regierungssprecher Yukio Edano.

Die andauernde Kühlung der Reaktoren mit Millionen Litern Wasser zeige zumindest eine gewisse Wirkung. Die enormen Massen radioaktiv verseuchten Wassers behinderten allerdings die weiteren Arbeiten.

Die japanische Atomaufsichtsbehörde hatte zuvor bestätigt, dass Brennelemente in den Reaktoren 1, 2 und 3 teilweise geschmolzen sind. Nach Angaben des Atombetreibers Tepco besteht zudem die Möglichkeit, dass bereits benutzte Brennelemente in Reaktor 2 beschädigt sind. Sie lagern in einem Abklingbecken, dass kontinuierlich mit Wasser gekühlt werden muss. Selbst ausrangierter Brennstoff kann noch hohe Temperaturen erreichen und zur Gefahr werden.

Wie groß die Schäden sind, sei noch nicht klar, sagte Edano. Atomexperten seien dabei, die Details zu analysieren. Dies ist weiterhin schwierig. Mittlerweile sind ferngesteuerte Roboter im Einsatz die etwa Temperaturen und Strahlenbelastung in den Reaktorgebäuden messen. Der US-Sender CNN berichtet unter Berufung auf Tepco, im Reaktorgebäude herrschten Temperaturen von etwa 41 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 94 bis 99 Prozent. Für filigrane Reparaturarbeiten reicht die Robotertechnik allerdings nicht aus.

Infobox für Fukushima mit Tabelle Lage in Fukushima-1 Blöcke 5 und 6 AKW-Übersicht © ZEIT ONLINE Die sechs Reaktoren von Fukushima-Daiichi liegen direkt an der Küste im Osten Japans. Ihr Zustand kann auf noch unabsehbare Zeit kritisch bleiben. Die japanische Regierung schätzt, dass eine sichere Demontage der Anlage mindestens 40 Jahre dauern werde. Im Dezember verkündete sie die Kaltabschaltung des Kraftwerks, allerdings ist umstritten, wie sicher die Lage dort wirklich ist. Evakuierungszone © ZEIT ONLINE Ende September wurde die Sperrzone auf Gebiete in einem Umkreis von 20 Kilometern reduziert. Einige Städte außerhalb dieses Bereichs, wie etwa Iitate, die sehr stark durch radioaktiven Fallout belastet worden sind, bleiben jedoch vorerst gesperrt.

Unterdessen pumpen die Arbeiter in der Atomruine hochgradig radioaktiv kontaminiertes Wasser aus dem Untergeschoss von Reaktor 2. Das Wasser werde in eine Auffanganlage gepumpt, die rund 30.000 Tonnen fasse, berichteten japanische Medien. Nach Schätzung des Betreiberkonzerns Tepco befinden sich im Reaktor 2 rund 25.000 Tonnen verseuchtes Wasser. Die Schläuche zur Auffanganlage verlaufen demnach an den Turbinengehäusen der Reaktoren 3 und 4 entlang. Das Wasser stammt aus der Kühlung des Inneren der zum teil schwer beschädigten Reaktorblöcke. Es behindert vor allem notwendige Arbeiten, um langfristig das Kühlsystem mit Strom zu versorgen.



Täglich könnten etwa 480 Tonnen abgepumpt werden, meldete die Agentur Jiji. Zunächst sollen demnach 10.000 Tonnen beseitigt werden. Später kann das in Tanks gelagerte Wasser mit Filtern dekontaminiert werden. Allerdings ist die Prozedur sehr aufwendig und wird wohl hauptsächlich maschinell erfolgen müssen. Die Strahlenbelastung ist sehr hoch. In den Reaktoren 1 und 3 sollen sich weitere rund 42.500 Tonnen im Vergleich gering kontaminiertes Wasser befinden, hieß es unter Berufung auf Tepco. Die Arbeiter setzten Vorbereitungen fort, für dieses Wasser Behelfstanks sowie einen auf dem Meer schwimmenden Riesentank heranzuschaffen.