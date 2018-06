Inhalt Seite 1 — Tepco will belastetes Wasser aus Fukushima ins Meer leiten Seite 2 — Regierung plant besseres Frühwarnsystem Auf einer Seite lesen

Die Rettungsarbeiten am havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima-1 gehen weiterhin nur schleppend voran. Der Betreiber der Anlage, Tepco, will nun radioaktiv belastetes Wasser in den Pazifik ableiten. Es müssten mehr als zehn Millionen Liter aus dem Atomkraftwerk abfließen, teilte das Unternehmen mit. Der Schritt sei nötig, um Platz innerhalb des Reaktors für stärker belastetes Wasser zu schaffen. Zum anderen würde das Wasser in verschiedenen Teilen der Kraftwerksruine die Arbeiter daran hindern, unter anderem die dringend erforderliche Kühlung der Reaktoren in Gang zu bringen.

Regierungssprecher Yukio Edano sagte, es gebe keine Alternative zu dem Vorhaben. Die japanische Behörde für Atomsicherheit teilte mit, dadurch gingen keine Gefahren für die menschliche Gesundheit aus. Tepco selbst sprach davon, dass die Strahlenbelastung des abzuleitenden Wassers um das 100-fache über dem gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert liege. Dies gilt als relativ niedrig. Derzeit ist der Pazifik die größte Deponie für radioaktives Material aus Fukushima. Während an der Küste hohe Strahlenwerte gemessen worden sind, liegen einige Kilometer aufs offene Meer hinaus nur noch minimal Signale vor. Der Ozean verdünnt die radioaktive Strahlung rasch.

Im Pazifik erwarte man "keine gravierenden Kontaminationen in Fischen", lautet die Einschätzung des deutschen Bundesforschungsinstituts für Ländliche Räume, Wald und Fischerei in Braunschweig aus der vergangenen Woche. Die Schlussfolgerung der Forscher beruht auf Erfahrungen mit der britischen Wiederaufarbeitungsanlage Sellafield. Dort kam es zwischen 1965 und 1985 zu Freisetzung von Radioaktivität und massiver Verstrahlung des Meeres. Doch auf lange Sicht wurde die Gefahr auch im Atlantik massiv verdünnt.

Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF-Datei herunterzuladen. © Julika Altmann

Die Arbeiten an den Unglücksreaktoren in Fukushima konzentrierten sich zuletzt auf ein Leck in Block 2, aus dem radioaktives Wasser austrat. Versuche, dieses unter anderem mit Beton abzudichten, blieben bislang erfolglos. Die Regierung warnte, dass es Monate dauern könnte, den Riss zu schließen.

Infobox für Fukushima mit Tabelle Lage in Fukushima-1 Blöcke 5 und 6 AKW-Übersicht © ZEIT ONLINE Die sechs Reaktoren von Fukushima-Daiichi liegen direkt an der Küste im Osten Japans. Ihr Zustand kann auf noch unabsehbare Zeit kritisch bleiben. Die japanische Regierung schätzt, dass eine sichere Demontage der Anlage mindestens 40 Jahre dauern werde. Im Dezember verkündete sie die Kaltabschaltung des Kraftwerks, allerdings ist umstritten, wie sicher die Lage dort wirklich ist. Evakuierungszone © ZEIT ONLINE Ende September wurde die Sperrzone auf Gebiete in einem Umkreis von 20 Kilometern reduziert. Einige Städte außerhalb dieses Bereichs, wie etwa Iitate, die sehr stark durch radioaktiven Fallout belastet worden sind, bleiben jedoch vorerst gesperrt.



Um den Fluss des verseuchten Wassers sichtbar zu machen und so das Leck besser beurteilen zu können, wurde nun eine badesalzähnliche Substanz eingesetzt. Da das auf diese Weise eingefärbte Wasser jedoch nicht bei den Abflussausgängen angelangte, werde befürchtet, dass das Wasser in Gesteinsschichten unterhalb der Rohre durchsickere, berichtete die Agentur Jiji unter Berufung auf Tepco. Der Betreiber will Barrieren errichten, um ein weiteres Abfließen des Wassers ins Meer zu verhindern. Dies wird laut der japanischen Atomaufsichtsbehörde wohl einige Tage dauern.