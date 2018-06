Die Menschen aus der Gegend um das zerstörte japanische Atomkraftwerk Fukushima-1 sollen erste Gelder bekommen. Der Betreiber Tepco teilte mit, auch die örtlichen Behörden sollten für die radioaktive Verstrahlung und Evakuierungen Schadensersatz erhalten. Über die Höhe wolle sich der Energiekonzern mit der Regierung beraten, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo. Zudem sei noch nicht entschieden, welche und wie viele Kommunen mit Geldern rechnen könnten.

Weil sich die Atomkrise noch lange hinziehen dürfte, handelt es sich um vorläufige Entschädigungen. Die Zahlungen seien von der Regierung angeordnet worden, sagte Wirtschafts- und Industrieminister Banri Kaieda. Rund 80.000 Menschen, die in der Nähe der AKW-Ruine wohnten, mussten sich auf Weisung des Staates in Sicherheit bringen. Zudem leiden viele Landwirte darunter, dass sie wegen radioaktiver Verstrahlung ihr Gemüse und Obst nicht mehr verkaufen können.

Die Zeitung Yomiuri berichtete, die Mittel sollten diejenigen bekommen, die wegen des AKW-Unfalls ihre Häuser verlassen mussten. Zudem werde Tepco zunächst auch für Arztkosten und Einkommensausfälle aufkommen, meldete Kyodo.

Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF-Datei herunterzuladen. © Julika Altmann

Tepco hat bereits damit begonnen, neun betroffenen Gemeinden jeweils 20 Millionen Yen (170.000 Euro) zu zahlen. Die Gemeinde Namie in der Unglücksprovinz Fukushima weigerte sich jedoch, das Geld anzunehmen. Sie verlangt, Tepco müsse sich zuerst direkt bei den Bürgern entschuldigen und ihnen dann Entschädigungen anbieten.

Seit Montag ist Tepco dabei, 11,5 Millionen Liter radioaktiv belastetes Meerwasser aus Fukushima-1 in den Pazifik abzuleiten. Dadurch sollen Auffangbecken in dem AKW für noch stärker kontaminiertes Wasser freigemacht werden. Bis Dienstag seien bereits 3,4 Millionen Liter ins Meer geflossen.

Die japanische Regierung rechnet Kyodo zufolge damit, dass sich in den Reaktoren 1 bis 3 sowie den darunter liegenden Kanälen insgesamt etwa 60 Millionen Liter radioaktives Wasser befindet. Die Atomaufsichtsbehörde Nisa kündigte an, dieses Wasser solle zunächst in Tanks auf dem Gelände sowie auf Schiffen und Plattformen vor der Küste gelagert werden.

Infobox für Fukushima mit Tabelle Lage in Fukushima-1 Blöcke 5 und 6 AKW-Übersicht © ZEIT ONLINE Die sechs Reaktoren von Fukushima-Daiichi liegen direkt an der Küste im Osten Japans. Ihr Zustand kann auf noch unabsehbare Zeit kritisch bleiben. Die japanische Regierung schätzt, dass eine sichere Demontage der Anlage mindestens 40 Jahre dauern werde. Im Dezember verkündete sie die Kaltabschaltung des Kraftwerks, allerdings ist umstritten, wie sicher die Lage dort wirklich ist. Evakuierungszone © ZEIT ONLINE Ende September wurde die Sperrzone auf Gebiete in einem Umkreis von 20 Kilometern reduziert. Einige Städte außerhalb dieses Bereichs, wie etwa Iitate, die sehr stark durch radioaktiven Fallout belastet worden sind, bleiben jedoch vorerst gesperrt.

Derweil vollzog die Internationale Atomenergieagentur IAEA in der Bewertung des Atomunglücks eine Kehrtwende. Sah deren Chef Yukiya Amano bislang die Ursache für die Katastrophe zuvorderst in kaum kontrollierbaren Naturgewalten, so griff er nun Tepco wegen unzureichender Sicherheitsmaßnahmen an. Der Konzern habe nicht genug Vorsorge betrieben, sagte der Japaner.

Die Lehre aus Fukushima sei daher, dass die Atomkraftwerke weltweit sicherer gemacht werden, ergänzte Amano. Die Sorgen von Millionen Menschen weltweit müssten ernst genommen werden. "Wir können nicht die 'business-as-usual'-Haltung einnehmen", sagte der IAEA-Chef zum Auftakt der fünften Überprüfungskonferenz des Übereinkommens über nukleare Sicherheit (Convention on Nuclear Safety).

Die schon lange vor dem Nuklearunfall geplante Konferenz dauert bis zum 14. April. Konkrete, für die Öffentlichkeit ersichtliche Ergebnisse werden von dem Expertentreffen nicht erwartet. Das Treffen bildet aber ein erstes Forum für die Debatte um veränderte nukleare Sicherheitsstandards. Sie soll unter anderem im Juni bei einer Konferenz der 151 IAEA-Mitgliedsländer auf Regierungsebene fortgesetzt werden. Allerdings sind weder das nun geprüfte Übereinkommen noch die von der Atomagentur empfohlenen Standards bindend. Zudem kann ihre Umsetzung nicht überprüft werden kann.