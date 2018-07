Im japanischen Katastrophengebiet hat sich erneut ein schweres Erdbeben ereignet. Nach Angaben der dortigen Wetterbehörde und des Geologischen Überwachungsinstituts der USA (USGS) lag die Stärke des Bebens bei 7,1. Zunächst hatte es geheißen, es liege bei 7,4. Das Epizentrum lag rund 40 Kilometer vor der Nordostküste der Insel Honshu, 66 Kilometer vor der bereits zerstörten Stadt Sendai. Der Ursprung des Bebens befand sich in einer Tiefe von 25 Kilometern.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo und des Fernsehsenders NHK gaben die Behörden für den Nordosten des Landes eine Tsunami-Warnung heraus. Die Küstenbewohner in der Präfektur Miyagi sollten ihre Häuser verlassen und sich in höher gelegene Gebiete in Sicherheit bringen. Es könnte eine Flutwelle von einem bis zu zwei Metern Höhe geben, hieß es. Rund eineinhalb Stunden nach dem Beben hoben die Behörden die Tsunami-Warnung wieder auf.

Erdbeben, Tsunami und der Super-GAU: Alles zum Thema © Jiji Press/AFP/Getty Images

Das Beben ereignete sich am späten Abend gegen 23.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MESZ). Es seien viele Notrufe wegen verletzter Menschen, Brände und Gaslecks eingegangen, berichtet Kyodo unter Berufung auf Polizei und Feuerwehr. In der Präfektur Miyagi sperrte die Polizei die Autobahnen. In mehreren Regionen wie Fukushima, Yamagata, Aomori, Iwate and Akita fiel der Strom aus. Hochgeschwindigkeitszüge wurden teilweise angehalten.

Wie der Betreiber Tepco mitteilte, wurden in den Atomkraftwerken Fukushima-1 und -2 keine neuen abweichenden Werte gemessen. Dennoch hätten die Einsatzkräfte am havarierten AKW Fukushima-1 die Anweisung erhalten, die Anlage zu verlassen. Der Atomkomplex sei aber nicht weiter beschädigt worden.

Wie NHK unter Berufung auf die japanische Atomaufsichtsbehörde Nisa berichtet, gebe es aber Probleme am AKW Onagawa. Dort sei in Folge des Bebens die externe Stromversorgung der Anlage teilweise ausgefallen. Auch das Atomkraftwerk Higashidori laufe mit Notstrom, weil die Elektrizitätszufuhr unterbrochen wurde.

Die Präfektur Miyagi war bereits am 11. März am schwersten von einem Erdbeben der Stärke 9,0 getroffen worden, das einen mehr als zehn Meter hohen Tsunami ausgelöst hatte. Durch das bislang schwerste Beben in Japan und die Flutwelle kamen vermutlich fast 28.000 Menschen ums Leben. Registriert wurden bislang mehr als 12.600 Tote, mehr 15.000 Menschen werden noch immer vermisst.

Große Teile der Region wurden durch den Tsunami verwüstet, Tausende Menschen wohnen noch in Notunterkünften.

In der gesperrten Zone um das havarierte Atomkraftwerk Fukushima-1 hatte am Donnerstag eine neue Suche nach Tsunami-Toten begonnen. 300 Polizisten durchkämmten die Stadt Minamisoma, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete.



An diesem Freitag will das japanische Kaiserpaar ein Lager besuchen, in das sich wegen des drohenden Super-GAUs 1200 Menschen geflüchtet haben.