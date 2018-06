Deutsche Meteorologen befürchten, dass radioaktive Partikel aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima-1 am Sonntag nach Tokyo wehen könnten. Bislang hatte der Wind die Strahlenbelastung in Japan vom AKW Fukushima hauptsächlich auf den offenen Pazifik hinaus getragen. Jetzt dreht sich der Wind, kommt immer stärker aus Nordost und könnte Radioaktivität in die 240 Kilometer entfernte Hauptstadt blasen.

"Tokyo könnte etwas abkriegen", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In einer Animation zeigt der DWD, dass sich die Radioaktivität bis Dienstag noch bis in Gebiete südlich von Tokyo ausbreiten könnte.

Wie wird Strahlung gemessen, wo tritt sie auf? Strahlendosis Die Strahlenwirkung auf Menschen, Tiere und Pflanzen wird häufig in Sievert pro Stunde angegeben. Mit Hilfe der Einheit lässt sich abschätzen, wie schädlich eine Strahlung für einen Organismus ist. Sie berücksichtigt dabei die Strahlungsdauer, -art und -wirkung. 1 Sievert entspricht 1.000 Millisievert oder 1.000.000 Mikrosievert. Grundsätzlich gilt eine Einzeldosis von 6.000 Millisievert als tödlich (100 Prozent Sterblichkeit innerhalb von 14 Tagen). Ob eine Person, die einer geringen Strahlendosis ausgesetzt war, gesundheitliche Schäden zu erwarten hat, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Grenzwerte beziehen sich in der Regel auf ein Jahr. Manche Experten gehen davon aus, dass dieselbe Strahlendosis über einen längeren Zeitraum weniger schädlich ist. Andere sagen, die Strahlung müsse addiert werden. Natürliche Quellen Die durchschnittliche Strahlendosis, die ein Deutscher durch natürliche Quellen innerhalb eines Jahres aufnimmt, liegt zwischen zwei und fünf Millisievert. Diese äußere Bestrahlung, der der Mensch je nach Ort und Zeitin unterschiedlicher Höhe ausgesetzt ist, wird Gamma-Ortsdosisleistung genannt. In dieser Deutschlandkarte des Bundesamts für Strahlenschutz ist die Strahlungsstärke je nach Region verzeichnet. Bei medizinischen Untersuchungen werden zum Teil viel höhere Einzeldosen erreicht, die aber auf einen kurzen Zeitraum beschränkt sind. So nimmt ein Mensch während einer Computertomografie (CT)seines Kopfes ungefähr zwei Millisievert auf, bei der Mammografie 0,4 Millisievert. Andere Einheiten Die Energiedosis einer Strahlenquelle wird in Gray angegeben. Ein Gray bedeutet, dass ein Körper von einem Kilogramm Masse eine Energiemenge von einem Joule aufgenommen hat. Für die in Atomkraftwerken vor allem freigesetzte Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlung ist die Einheit Grayidentisch mit der Äquivalenteinheit Sievert, ein Gray ist also gleich einem Sievert. Bis Mitte der 1980er Jahre wurde die Äquivalentdosis statt in Sievert in Rem angegeben. Das meinte die Strahlendosis in Roentgen, die ein Mensch aufgenommen hat.

Unterdessen fallen die Temperaturen in den kommenden Nächten in Japan wieder unter den Gefrierpunkt. Dabei kommt es vor allem an der Westküste immer wieder zu Schauern. Um Tokyo und Fukushima bleibt es hingegen weitgehend trocken, es droht also eher keine weitere Verbreitung durch radioaktiv kontaminierten Regen.

Zuvor hatte es weitere Meldungen zu erhöhten Strahlenwerten rund um Fukushima gegeben. Rund 40 Kilometer von der Atomruine entfernt war die Belastung mit radioaktivem Jod im Meer doppelt so hoch wie der zulässige Grenzwert, hatte das japanische Wissenschaftsministerium gemeldet.

Zudem hatte sich in einer Reaktorwand des Atomkraftwerks ein 20 Zentimeter langer Riss gebildet, aus dem kontaminiertes Wasser ins Meer floss. Laut dem AKW-Betreiber Tepco wurde eine Strahlung von mehr als 1000 Millisievert pro Stunde gemessen. Japanische Fischer haben mit Entsetzen auf die Nachricht vom kontaminierten Wasser reagiert. Die Leute seien vor allem wütend auf den Tepco-Konzern, dem die Atomruine gehört, hieß es in Berichten.

Unterdessen hat Außenminister Guido Westerwelle drei Wochen nach dem katastrophalen Erdbeben Japan Deutschlands Solidarität versichert. Während eines Kurzbesuchs in Tokyo versprach Westerwelle auch Hilfe beim wirtschaftlichen Wiederaufbau. "Auch da kann sich Japan auf Deutschland als Partner verlassen", sagte der Außenminister nach einem Gespräch mit seinem japanischen Amtskollegen Takeaki Matsumoto in Tokyo.

Infobox für Fukushima mit Tabelle Lage in Fukushima-1 Blöcke 5 und 6 AKW-Übersicht © ZEIT ONLINE Die sechs Reaktoren von Fukushima-Daiichi liegen direkt an der Küste im Osten Japans. Ihr Zustand kann auf noch unabsehbare Zeit kritisch bleiben. Die japanische Regierung schätzt, dass eine sichere Demontage der Anlage mindestens 40 Jahre dauern werde. Im Dezember verkündete sie die Kaltabschaltung des Kraftwerks, allerdings ist umstritten, wie sicher die Lage dort wirklich ist. Evakuierungszone © ZEIT ONLINE Ende September wurde die Sperrzone auf Gebiete in einem Umkreis von 20 Kilometern reduziert. Einige Städte außerhalb dieses Bereichs, wie etwa Iitate, die sehr stark durch radioaktiven Fallout belastet worden sind, bleiben jedoch vorerst gesperrt.

Angesichts der Katastrophe drängte der FDP-Chef auf neue Anstrengungen in den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen Japan und der Europäischen Union. In diesem Punkt seien Fortschritte "um so dringlicher geworden". Matsumoto versprach der internationalen Gemeinschaft "größte Transparenz" bei der Aufklärung der Reaktorkatastrophe in Fukushima.