Unter bewölktem Himmel hat Papst Benedikt XVI. auf dem Petersplatz in Rom die Ostermesse zelebriert. Trotz des zunächst nicht ganz festlichen Wetters versammelten sich am wichtigsten christlichen Feiertag zehntausende Gläubige und Touristen vor dem Petersdom.

Das Kirchenoberhaupt rief während der Zeremonie zu einer friedlichen Lösung des Konflikts in Libyen auf und kritisierte die militärische Intervention der Nato. "Diplomatie und Dialog müssen den Platz der Waffen einnehmen", sagte der 84-Jährige.

Zudem forderte Benedikt Europa zur Aufnahme afrikanischer Flüchtlinge auf. Solidarisches Handeln sei angesichts der Not angebracht, mahnte das Oberhaupt der Katholischen Kirche. Die EU-Länder streiten über den Umgang mit den Flüchtlingen, die aus den arabischen und nordafrikanischen Unruhegebieten nach Europa streben. So verlangt Italien die Unterstützung anderer Länder. Der Papst betonte den Widerspruch zwischen der Freude der Osterfeierlichkeiten und Krieg, Armut sowie Leid in der Welt, besonders in Ländern Nordafrikas.

Auch auf die Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan ging der Papst ein. Das Land möge "Trost und Hoffnung finden, während es sich den dramatischen Folgen des jüngsten Erdbebens" stelle.

Die Zeremonie auf dem Petersplatz ist für alle Gläubigen mit einem Sündenablass verbunden, ihr Höhepunkt ist der Segen "Urbi et Orbi" (Der Stadt und dem Erdkreis). Dieser apostolische Segen gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen Kirche und geht auf das antike Reichsbewusstsein in Rom zurück.

Die bei der Zeremonie außerdem verkündete Grußbotschaft des Papstes wird in mehr als 60 Sprachen gesprochen. Tausende strömen alljährlich auf den Petersplatz, Millionen verfolgen weltweit über Radio, Fernsehen oder Internet das Geschehen.

Am Vorabend hatte Benedikt im Dom die Osterwache gefeiert. Dabei wurde in der Vorhalle der Kirche das Osterlicht entzündet und in den Petersdom gebracht. Die Kerze symbolisiert die Auferstehung Jesu von den Toten, die von den Christen an Ostern weltweit gefeiert wird.

In Deutschland forderte der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch die Menschen in seiner Osterpredigt zu mehr Zufriedenheit auf. "Der Wohlstand ist seit dem Zweiten Weltkrieg enorm gewachsen. Die Zufriedenheit aber nicht in gleichem Maße", sagte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz im Freiburger Münster. Die Fixierung auf die materiellen Werte lasse bei vielen den Blick für die geistigen Werte, die so lebensnotwendig seien wie das tägliche Brot, verblassen.

Zollitsch sagte, berechtigte Kritik solle gehört werden: "Wir kennen heute den ´Wutbürger´: Das ist derjenige, der sich über vieles aufregt, vieles als ungerecht und falsch brandmarkt. Doch das Eine ist: eine berechtigte Kritik. Sie darf nicht verdrängt, sondern muss gehört und integriert werden." Doch er kritisierte "die Haltung des Murrens", sie zerstöre jede gesellschaftliche Dynamik.