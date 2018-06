Rafael Bykowski zeigt nach oben. Die Blicke der Schaulustigen richten sich reflexartig in den Warschauer Frühlingshimmel. Weit über ihren Köpfen hängt ein junger Mann in der Außenwand der neuen polnischen Nationalkirche. Durch Seile gesichert und mit Steigeisen bewehrt arbeitet er sich immer weiter empor. An diesem Ort, der den Namen Tempel der Göttlichen Vorsehung trägt, scheint alles in die Höhe zu streben – hin zur Kuppel, hin zum Kreuz.

Die monumentale Kathedrale befindet sich noch im Bau. Genau genommen tut sie dies seit 220 Jahren. Damals beschloss der Reichstag des geteilten Polen die Errichtung eines Tempels als Sinnbild für die Freiheit der Nation, über die Gottes Vorsehung wachen möge. Doch in der irdischen Realität verhinderten die Besatzungsmächte Preußen, Österreich und Russland und später die polnischen Kommunisten das Vorhaben. Erst 1998 entschied das demokratische Polen, die Idee von 1791 doch noch in die Tat umzusetzen.

Seither wird an der Nationalkirche gewerkelt. Doch Chefingenieur Bykowski hat dieser Tage nicht den Baufortschritt im Sinn, sondern eine andere Mission. Dafür hat er eigens "professionelle Alpinisten angeheuert", wie er betont. Die Bergsteiger bringen rund 60 Meter über dem Erdboden jene Halterungen am Tempel an, die am 1. Mai ein riesiges, 600 Kilogramm schweres Porträt tragen sollen. Es setzt sich aus Zehntausenden Fotos polnischer Katholiken zusammen. Eine Spezialfirma hat die Bilder gescannt und auf eine Leinwand gebannt, die so groß ist wie die Hälfte eines Fußballfeldes. Aus der Ferne betrachtet wird das Mosaik allerdings nur eine einzige überdimensionale Figur zeigen: Karol Wojtyła alias Johannes Paul II.

Am 1. Mai will der deutsche Papst Benedikt XVI. seinen vor sechs Jahren verstorbenen polnischen Vorgänger auf dem Petersplatz in Rom seligsprechen . In der Heimat Karol Wojtyłas wirft das Ereignis seit Wochen seine Schatten voraus. Zahlreiche Großveranstaltungen sind geplant. In vielen Städten werden die Gläubigen die Eucharistiefeier im Vatikan auf Leinwänden unter freiem Himmel verfolgen können – Public Viewing , wie es sonst nur bei Sportereignissen üblich ist.

In Warschau soll sich rund um Johannes Pauls historisches Papamobil eine Prozession formieren . Der berühmte Wagen mit den kugelsicheren Scheiben, mit dem sich der Papst seit dem Attentat von 1981 durch Menschenansammlungen bewegte, wird aus der Altstadt zum Tempel der Göttlichen Vorsehung im Satellitenvorort Wilanów fahren. Dort wollen Ingenieur Bykowski und seine Helfer dann das gigantische Papst-Mosaik enthüllen – das größte Bildnis dieser Art weltweit.

"Das Porträt wird die gesamte Stirnseite der Kathedrale überspannen", erläutert Sylwia Kabala. Die 25-Jährige arbeitet für das Erzbistum Warschau und führt Besucher durch Polens künftige Nationalkirche. Seit wenigen Wochen ist der Rohbau des Tempels fertig. Seither prangt in 75 Meter Höhe als einsamer Wegweiser ein goldenes Kreuz auf der Betonkuppel. Direkt daneben wächst ein Kran aus dem Dach des Hauptschiffes.

Den Grundstein des Gotteshauses hat Johannes Paul II. 1999 persönlich geweiht. Und so ist es kein Wunder, dass der Tempel am 1. Mai zu einem zentralen Ort der Seligsprechungsfeierlichkeiten in Warschau werden soll. Im Innern des steinernen Kolosses riecht es noch wenig festlich nach feuchtem Putz. An einer Wand im Untergeschoss lehnen einige Trauerkränze. Gedenktafeln sind in das Gemäuer eingelassen. Sie erinnern an jene Kirchenvertreter, die vor einem Jahr als Mitglieder der polnischen Präsidentendelegation beim Flugzeugabsturz von Smolensk ums Leben gekommen sind. Auch der 1984 von der kommunistischen Staatssicherheit ermordete Priester Jerzy Popiełuszko hat dort seine letzte Ruhestätte gefunden.

"Hier unter der Erde entsteht ein Pantheon für die Großen Polens", erklärt Sylwia Kabala und fügt sogleich hinzu: "Oben, direkt unterhalb der Kuppel, richten wir ein Museum für Johannes Paul II. ein." Dazwischen liegt das Hauptschiff, das Hunderten Gläubigen Platz bieten soll.

Kritiker nennen den Tempel eine geschmacklose und überdimensionierte Machtdemonstration der katholischen Kirche, die dagegen ankämpfe, dass sich "immer mehr Gläubige von ihr lossagen", wie es der umstrittene linksliberale Politiker Janusz Palikot beobachtet hat.