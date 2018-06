An Bord eines atomgetriebenen britischen U-Boots sind Matrosen mit Waffen aufeinander losgegangen. Ein Matrose der Royal Navy wurde dabei getötet, ein weiterer Matrose erlitt schwere Verletzungen. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Sowohl bei dem mutmaßlichen Täter als auch bei den beiden Opfern handle es sich um Matrosen der britischen Marine, teilte das Verteidigungsministerium mit. Näheres werde man erst sagen, wenn die Angehörigen informiert seien. Ein terroristisches Motiv könne jedoch ausgeschlossen werden, auch eine Bedrohung für die Öffentlichkeit gebe es nicht, hieß es. Laut einem Bericht der BBC handelt es sich bei dem Täter um ein Besatzungsmitglied.

Das U-Boot HMS Astute hatte für fünf Tage in Southampton angelegt. In dieser Zeit waren Besuche von Pfadfindern und Schülern an Bord geplant. Die Astute ist das derzeit größte und neueste seiner Art des britischen Militärs. Sie gilt als Späher-U-Boot und hat einen Reaktorantrieb, aber keine Atomwaffen an Bord. Im vergangenen Oktober war die Astute in Schottland auf eine Kiesbank aufgelaufen.