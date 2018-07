James Sykes aus Tuscaloosa ist erschrocken – Stunden, nachdem ein verheerender Tornado Teile seiner Heimatstadt in Alabama in eine Trümmerhalde verwandelt hat. Ja, er habe die Warnsirenen gehört, sagt er, als das enorme Ausmaß der Zerstörung sichtbar wird. "Wir haben die Sirenen gehört. Aber waren wir vorgewarnt? Bei Gott, so etwas erwartet man doch nicht. Es war so mächtig."

83.000 Seelen zählt die Universitätsstadt Tuscaloosa, die neben Birmingham am härtesten von der massiven Sturmfront betroffen war, welche insgesamt in fünf US-Bundesstaaten wütete. Viele Einwohner sind am Donnerstag obdachlos, weinen vor den Trümmern ihrer Häuser – und sind doch glücklich, dass sie zu den Überlebenden zählen. "Ich danke dem Herrn", sagt Corinna Mews, als sie erfährt, dass auch ihr Sohn, der in der Nähe wohnt, mit ein paar Blessuren von herumfliegendem Schutt davongekommen ist.

Etwa 1,5 Kilometer breit ist die Schneise der Verwüstung, die der Tornado in die Wohnsiedlungen der Stadt gerissen hat. "Er vernichtete im wahrsten Sinne des Wortes Straßenzüge", sagt der Bürgermeister Walter Maddox. "Es war ein stilles Monster", pflichtet Sykes dem Bürgermeister bei. Ein Student hat den Sturm gefilmt, er hat gesehen, wie der Sturm Häuser praktisch aufsaugte. "Es war traurig, aber zugleich auch erstaunlich", sagt er.

Pearline Hinton und ihr Sohn glaubten, ihr Ende sei gekommen, als sie in ihrem Badezimmer Schutz suchten. Die Mutter kletterte in die Wanne, der 16-Jährige klammerte sich an die Toilette. "Ich sagte Jesus, Jesus, Jesus, als das Ding auf uns zukam", erzählt die Mutter.

Gary Lewis betreibt seit 16 Jahren ein Restaurant, das Rama Jama. Er sah den Tornado auf seine Straße zuwirbeln, dann drehte er etwas ab. Andere hatten nicht so viel Glück. Als sich Lewis in die Umgebung wagt, sieht er "nichts als Verwüstung. Alles war weg. Kein Taco Casa, kein McDonald's, kein Mike und kein Ed's Barbecue mehr."

Die Davongekommenen helfen jetzt den Getroffenen. Männer stehen auf einem Berg von Trümmern, der einmal ein Haus war. Zusammen räumen sie Schutt weg, der einen sechsjährigen Jungen bedeckte. Er wird gerettet, der verletzte Vater weint vor Freude und Erschöpfung, als der Kleine auf einer Trage in den Krankenwagen geschoben wird.

Szenen des Entsetzens und der Erleichterung auch in Birmingham und der Umgebung. Als "katastrophal" wird auch hier die Zerstörung beschrieben, Len Creer in Pratt City kann das nur bestätigen. Sie sah ihren Schäferhund und ihren Pittbull am Fenster vorbeifliegen. Sie verkroch sich im Keller, berichten örtliche Zeitungen, als sie herauskam, fand sie nur noch einen Teil ihres Hauses vor.

In Tuscaloosa wundert sich Maddox laut: "Ich weiß nicht, wie das jemand überleben konnte. Wir sind hier in der Stadt Tornados gewohnt, wir wachsen damit auf. Aber wenn man diese Zerstörung sieht, dann ist das eine unglaubliche Szene. Es gibt Teile der Stadt, die ich nicht wieder erkenne. Dabei habe ich doch mein ganzes Leben hier gewohnt."