In den USA suchen Einwohner und Rettungskräfte unter Trümmern nach Überlebenden des Wirbelsturms. Offiziellen Angaben zufolge stieg die Zahl der Toten inzwischen auf 313 Menschen. Die Behörden rechnen aber damit, in den Trümmern weitere Opfer zu finden.

Besonders betroffen ist der Bundesstaat Alabama, wo nach Angaben der Behörden allein 210 Menschen in den Stürmen umkamen. Mehr als 1700 weitere seien verletzt worden. Dutzende Todesopfer und schwere Verwüstungen gab es auch in den Staaten Mississippi, Arkansas, Georgia und Tennessee. Fünf Menschen starben in Virginia.

Die Schäden seien derart enorm und so weit verbreitet, dass es wahrscheinlich Tage dauern werde, das Ausmaß der Katastrophe abzusehen, sagte Alabamas Gouverneur Robert Bentley. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte. Meteorologen zählten insgesamt über 150 Tornados, die streckenweise mit über 300 Stundenkilometern über das Land fegten. Mehr als 10.000 Menschen sind obdachlos. In Alabama, Mississippi und Georgia wurde der Notstand ausgerufen.

Am Freitag will Präsident Barack Obama mit seiner Frau Michelle in das Katastrophengebiet nach Alabama reisen. "Der Verlust an Menschenleben ist herzzerreißend", sagte er im Weißen Haus. Die Regierung lasse die Betroffenen beim Wiederaufbau nicht allein und werde sie mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt unterstützen.

Orkane, Hurrikans, Taifune und Zyklone Orkane und Wirbelstürme Als Orkan bezeichnet man einen schweren Sturm ab Stärke 12 auf der Beaufortskala. Sie erreichen Windgeschwindigkeiten von mindestens 64 Knoten. Das sind knapp 120 Kilometer pro Stunde. Hurrikans, Taifune und Zyklone sind tropische Wirbelstürme, deren herausragendes Merkmal ist, dass sie ihre Energie aus dem tropisch warmen Meer beziehen. Bei Wassertemperaturen der oberen 50 Meter von mehr als 26,5 Grad Celsius verdunstet langsam viel Feuchtigkeit, die beim Aufstieg in der Atmosphäre wieder kondensiert und ihre Wärmeenergie schnell an die Luftmassen abgibt – und den Sturm antreibt. Hurrikan und Taifun Im Atlantik, Nord- und Südpazifik werden tropische Wirbelstürme als Hurrikane bezeichnet, im asiatischen Raum heißen sie Taifune. Hurrikans und Taifune sind großräumige Gebilde, deren imposante Wolkenwirbel vielfach einen Durchmesser von 200 Kilometern erreichen und von der Erddrehung in Rotation versetzt werden.Verliert ein Hurrikan oder Taifun den Kontakt zum Meer – geht also sozusagen an Land – verliert er seinen Energienachschub und schwächt sich ab. Ein tropischer Sturm wird definitionsgemäß erst dann zum Hurrikan oder Taifun, wenn er Windstärke 12 oder mehr (118 km/h) erreicht. Zyklon Zyklon ist die Bezeichnung für tropische Wirbelstürme im Golf von Bengalen und im Indischen Ozean. Derartige Stürme können mehrere Meter hohe Wellen aufwirbeln, die schließlich im Bereich von Bangladesch, Myanmar oder Indien auf Land treffen. Damit führen die Zyklone zu großen Verwüstungen, weil sie meist in besonders flachen Regionen aufs Land treffen. Das kann zu Überschwemmungen bis im Landesinneren führen, da die flachen Übergänge vom Flussdelta ins Meer kaum Schutz für die Menschen und die Gebäude bieten. Tornados Tornados sind dagegen viel kleiner und zeichnen sich durch ihre Spiralform aus. Sie entstehen über dem Festland – vor allem in den USA –, wenn unter einer Gewitterwolke Warmluft aufsteigt und sich der Wind dann zu einem Strudel formt. Unterhalb der Wolke wird das als Schlauch sichtbar. Tornados können Geschwindigkeiten von bis zu 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Der Sog des Tornados fegt alles in die Luft, was der Windspirale in die Quere kommt.

In Alabama wurde ein Atommeiler nahe der Stadt Athens durch den Sturm von der Stromversorgung abgeschnitten. Die drei Reaktoren schalteten sich automatisch ab, bis zu eine Million Menschen blieb nach den Stürmen ohne Strom.

Die Region wird häufig von Tornados heimgesucht, doch nur selten entfalten die Stürme ein solches Zerstörungspotenzial wie in den vergangenen Tagen. Meteorologen sprachen von den folgenschwersten Wirbelstürmen seit bald vierzig Jahren. Für eine Schätzung der Schadenshöhe sei es noch zu früh, erklärten die Behörden. José Miranda von der Risikobewertungsgesellschaft EQECAT sagte, man müsse von Schäden in Höhe mehrerer Milliarden Dollar ausgehen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich von den schweren Stürmen und der hohen Opferzahl betroffen. "Den Angehörigen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl, den verletzten Menschen wünsche ich eine rasche und vollständige Genesung", schrieb Merkel in einem Kondolenzbrief an Obama.