Bei schweren Unwettern mit Stürmen und Überschwemmungen sind in den USA bisher 230 Menschen ums Leben gekommen. In den Bundesstaaten Alabama, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Tennessee und Oklahoma wurde der Notstand ausgerufen. Mehrere Gouverneure riefen zusätzlich die Nationalgarde zur Hilfe.

Am schwersten getroffen wurde Alabama. Allein dort starben in der Nacht zum Donnerstag 130 Menschen, wie Vertreter der Rettungsdienste mitteilten. Eine Sprecherin des Katastrophenschutzes sagte, besonders die Stadt Tuscaloosa sei stark getroffen. Meteorologen bezeichneten den Sturm als den schlimmsten Tornado in der Geschichte des Bundesstaates.

Der Bürgermeister von Tuscaloosa, Walter Maddox, sagte dem Fernsehsender CNN, der Tornado habe "Häuserblock für Häuserblock ausradiert". Präsident Barack Obama ordnete schnelle Hilfe an. Er habe die von Alabama erbetene Bundeshilfe bewilligt, sagte er.

Die Nuklearregulierungsbehörde (NRC) in Washington konzentriert ihr Augenmerk auf einen Atommeiler nahe Athens in Alabama, der bei den Unwettern am Mittwochabend (Ortszeit) von der Stromversorgung abgeschnitten worden war. Die drei Reaktoren der Browns-Ferry-Anlage schalteten sich danach automatisch ab, teilte die NRC mit. Der Vorfall sei als "ungewöhnlich" eingestuft worden, das ist die niedrigste von vier NRC-Kategorien bei der Beschreibung von Notsituationen.

In Missouri mussten Hunderte Menschen ihre Häuser verlassen, nachdem Flüsse über die Ufer traten. In einigen Regionen fielen binnen drei Tagen 45 Zentimeter Regen. Der Nationale Wetterdienst (NWS) zählte darüber hinaus seit Mittwochmittag mehr als 110 Tornados.

Der NWS warnte vor neuen Stürmen, Hagel, Überschwemmungen und Blitzschlag in den Südstaaten Alabama, Georgia und Mississippi sowie vor Unwettern in weiteren 21 Bundesstaaten von den Großen Seen bis zur Golfküste und zum Atlantik. Erst am Freitag könne sich die Lage vorübergehend entspannen, doch bereits am Samstag seien neue schwere Regenfälle und starker Wind zu befürchten.

Die Unwetter folgen auf einen nassen Frühling und einen schneereichen Winter, die Böden können deshalb keinen weiteren Regen aufnehmen und die Wasserstände in den Flüssen sind bereits hoch.

Auch für die diesjährige Hurrikan-Saison vom 1. Juni bis zum 30. November sagte der Wetterdienst Weather Services International (WSI) starke Stürme voraus. Hurrikane entstehen im Gegensatz zu Tornados nicht an Land, sondern über dem Meer. Voraussichtlich 15 starke Stürme würden das Festland der USA heimsuchen. WSI rechnet mit acht Orkanen, davon mindestens vier der Stufe drei oder stärker auf der fünfstufigen Saffir-Simpson-Skala.

Betroffen von den Stürmen dürfte demnach vor allem die Küste am Golf von Mexiko sein. Die Sturmsaison werde aber wahrscheinlich nicht so heftig wie in den Jahren 2010 und 2005 ausfallen. Seit 2008 war kein Hurrikan mehr auf das US-Festland getroffen. Vergangenes Jahr gab es im Atlantikgebiet 19 Tropenstürme in Amerika und der Karibik, zwölf davon waren Hurrikane.