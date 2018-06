Natürlich fand ich es immer richtig und wichtig, den Terroristenführer Osama bin Laden zu suchen und zur Rechenschaft zu ziehen. Schließlich hat er sich stets eindeutig dazu bekannt, die Anschläge am 11. September 2011 und später in London und Madrid in Auftrag gegeben zu haben. Er war der geistige Drahtzieher des Terrors, der Unglück über Tausende Menschen und ihre Familien gebracht hat. Vor diesem Hintergrund kann ich die Erleichterung gut verstehen, die Menschen spontan dazu veranlasst hat, am Ground Zero und anderswo zusammenzukommen.



Doch die überschäumende Freude und Begeisterung kann ich nicht teilen. Es wäre besser gewesen, man hätte Osama bin Laden gefasst und mit rechtsstaatlichen Mitteln zur Verantwortung gezogen. Das wäre für mich der viel größere Erfolg gewesen, zumal der Kopf des Terrornetzes al-Qaida ja stets beteuert hat, dass er sich niemals in Gefangen­schaft begeben wolle. Ihn vor den Internationalen Gerichtshof zu stellen, wäre der richtige Weg gewesen. Ein Prozess hätte es ermöglicht, sich mit der Entstehung dieses Terrors, dem Netzwerk al-Qaida und der Ideologie bin Ladens auseinanderzusetzen.

Diese Chance haben die amerikanischen Spezialkräfte mit ihrer Kommando-Aktion in Pakistan vertan, als sie bin Laden im Feuergefecht getötet haben. Oder war es vielleicht doch ein "kurzer Prozess", eine Hinrichtung? Spekulationen sind Tür und Tor geöffnet worden. Meines Erachtens muss die erste Absicht der Weltgemeinschaft stets sein, den Rechtsstaat unzweideutig gegen Terror und Willkür zu verteidigen und nicht, sich mit ihm auf eine Stufe zu stellen. Deshalb breche ich über den Tod bin Ladens nicht in Jubel aus.

Außerdem bin ich eher skeptisch, ob der Tod bin Ladens wirklich den Terror beendet. Ich befürchte, er ist nur dem Haupt der griechischen Sagengestalt Hydra vergleichbar. Kaum wird ihr der Kopf abgeschlagen, wachsen an dessen Stelle zwei neue nach. Obwohl man ja offensichtlich den Körper bin Ladens im Meer versenkt und sein Haus dem Erdboden gleich gemacht hat, befürchte ich, dass der Terrorchef für viele Menschen zum Märtyrer wird und sie zu neuen Anschlägen bewegt.

Mir ist es aber auch wichtig, nach den Wurzeln des Terrorismus zu fragen, nur so können wir ihn langfristig überwinden. Dazu gehört für mich auch, über den Missbrauch der Religionen nachzudenken und über eine ungerechte Weltwirtschaftsordnung.



Obwohl ich für die Gefühle derer Verständnis habe, die ihre Angehörigen in den Türmen des World Trade Center verloren haben, bin ich der Überzeugung, dass es für Rache keine theologische Rechtfertigung gibt. Deshalb begrüße ich die Aussage von US-Präsidenten Barack Obama, dass die Kommando-Aktion nicht gegen den Islam, sondern gegen einen falschen Propheten gerichtet gewesen ist. Muslim zu sein, heißt im wörtlichen Sinn, für den Frieden zu sein. Und dass alle friedlichen Weltbürger, Muslime und Christen gleichermaßen, andere Maßstäbe und andere Praktiken haben, dafür hätte ich mir ein deutliches Signal gewünscht.

Pastor Renke Brahms ist Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland