"John Demjanjuk, wir hatten erwartet, dass Sie sich bei den Ermordeten und ihren Angehörigen hier im Gerichtssaal entschuldigen würden." Martin Haas, dessen Mutter, Bruder und Schwester im Vernichtungslager Sobibor umgebracht wurden, greift den Angeklagten direkt an, der den gesamten Prozess lang Sonnenbrille trug und eine Baseballmütze, tief ins Gesicht gezogen. "Offenbar können Sie uns, den Nebenklägern und Opfern, nicht in die Augen sehen", sagt der 74-Jährige.

Der gebürtige Ukrainer Ivan Demjanjuk lebte lange als John Demjanjuk in den USA und ist seit seiner Ausweisung im Mai 2009 staatenlos. Er soll von Ende März bis Mitte September 1943 als Helfer der SS im Vernichtungslager Sobibor gearbeitet haben. In dieser Zeit wurden dort mindestens 27.900 Menschen, meist aus den Niederlanden deportierte Juden, in Gaskammern umgebracht. Beihilfe zum Mord in 27.900 Fällen wirft Staatsanwalt Hans-Joachim Lutz dem 91-Jährigen deshalb vor.

Gerichtsverfahren gegen Greise sind oft unappetitliche Veranstaltungen; dieses geriet besonders unwürdig. Demjanjuks Wahlverteidiger Ulrich Busch verwandelte den Saal des Landgerichts München II immer wieder in eine Theaterbühne. Er zog die Beweisaufnahme mit hunderten, teils widersprüchlichen Anträgen in die Länge. 90 Verhandlungstage in 16 Monaten dauerte sie, auch, weil gegen den kranken Angeklagten nur drei Stunden pro Tag verhandelt werden durfte.

Schreckliche Helfer Der Fall Demjanjuk: Sobibór Das Vernichtungslager im Südosten Polens wurde 1942 im Rahmen der "Aktion Reinhardt" eingerichtet. Nach Schätzungen wurden dort bis zu 250.000 Juden vergast, darunter 33.000 aus den Niederlanden. Nach einem Aufstand von Häftlingen wurde das Lager 1943 dem Erdboden gleichgemacht. Trawniki Die KZ-Häftlinge nannten die nichtdeutschen Helfer der SS "Trawniki", nach dem Ausbildungslager der SS in der Nähe von Lublin in Ostpolen. Sie kamen meist aus der Ukraine. Aber auch Letten, Esten, Litauer, Polen und Russlanddeutsche waren darunter. Viele von ihnen, Schätzungen zufolge mehrere hundert, wurden nach Kriegsende von sowjetischen Gerichten als Kollaborateure verurteilt und hingerichtet. Im Westen hatten Trawniki meist mehr Glück. Liudas Kairys, in Litauen geborener Oberwachmann im Vernichtungslager Treblinka, wurde 1993 aus den USA nach Deutschland abgeschoben. Ein deutsches Ermittlungsverfahren wurde sechs Jahre später eingestellt, Kairys war gestorben. Dimitrij Sawchuk, gebürtiger Ukrainer, soll im Vernichtungslager Belzec Zwangskommandos überwacht haben. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg stellte ein Verfahren nach drei Jahren ein. Franz Swidersky trug als Wachmann in Treblinka den Beinamen "der Hammer": Er erschlug Insassen, die zu schwach oder zu jung für die Zwangsarbeit waren. 1971 wurde er in Düsseldorf als "Exzesstäter" verurteilt und saß sieben Jahre in Haft. Die Ausbilder Die Befehlsgewalt über das Lager in Trawniki hatte seit Oktober 1941 SS-Sturmbannführer Karl Streibel. Er und fünf weitere Beschuldigte wurden im Juni 1976 von einem bundesdeutschen Gericht freigesprochen. Der SS-Mann behauptete erfolgreich, er habe lediglich zwei Gruppen von Ausgebildeten nach Belzec und Sobibór abgestellt – Ende 1941, zum Bau von Lagern, deren Zweck er nicht gekannt habe. Prozesse 1950 wurde Erich Bauer, verantwortlich für die Gaskammern in Sobibór, zum Tode verurteil, das Urteil wurde in lebenslanges Zuchthaus umgewandelt. Hubert Gomerski, der Leiter des Wachkommandos, wurde zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Johann Klier, der unter anderem die Lager-Bäckerei unter sich hatte, wurde freigesprochen, weil er jüdischen Häftlingen geholfen hatte. 1965 wurden in Hagen zwölf SS-Wachleute des Lagers vor Gericht gestellt. Einer bekam lebenslang, fünf weitere wurden zu Haftstrafen zwischen drei und ach Jahren verurteilt. Fünf Angeklagten billigte das Gericht "Putativnotstand" zu, einer brachte sich vor dem Plädoyer um. Der Lagerkommandant Karl Frenzel wurde erst in den 80er Jahren endgültig zu Lebenslang verurteilt.

Dutzende Male versuchte Busch vergeblich, die Richter wegen angeblicher Befangenheit loszuwerden. Er lieferte sich geräuschvolle Auseinandersetzungen mit dem Gericht und griff sogar seinen Kollegen, Demjanjuks Pflichtverteidiger Günther Maull, öffentlich an. Dreimal verlas Busch langatmige Erklärungen, die in ihrem Stil stark an die mündlichen Ausführungen des Anwalts erinnerten, aber in kyrillischer Handschrift von Demjanjuk unterzeichnet waren.

Gleich zu Prozessbeginn im November 2009 provozierte der Verteidiger mit der Einlassung, Demjanjuk sei als kriegsgefangener Rotarmist ebenso ein Opfer des NS-Regimes wie die ermordeten Juden. Nach Stalin und Hitler verfolgten jetzt die USA und Israel Demjanjuk. Aus politischen Motiven hätten sie ihn in den 1980er Jahren zum Tode verurteilt.

Demjanjuk wurde 1988 in Jerusalem schuldig gesprochen, als "Ivan der Schreckliche" im Vernichtungslager Treblinka gedient zu haben. Das Todesurteil wurde 1993 aufgehoben, weil nach der Öffnung sowjetischer Archive klar wurde, dass Demjanjuk nicht der berüchtigte Verbrecher war. Das Münchner Verfahren sei die Fortsetzung dieser Verfolgungen, stand in der letzten Erklärung Demjanjuks, die der Anwalt verlas. Deutschland versuche, "meine Würde, meine Seele, meinen Geist und mein Leben auszulöschen mit einem politischen Schauprozess".