Inhalt Seite 1 — Die Regionen im demografischen Überlebenskampf Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Die erweiterte Freizügigkeit für osteuropäische EU-Bürger seit dem 1. Mai lässt die Wirtschaft jubeln und die einheimischen Arbeitnehmer bangen. Sorgen machen sich allerdings auch die Regierungen in Polen oder Ungarn. Sie fürchten die Abwanderung ihrer qualifizierten Fachkräfte ins westliche Ausland. Genauso wie Deutschland haben sie nämlich mit einem gewaltigen Strukturproblem zu kämpfen: dem Nachwuchsmangel, der auch ihre Gesellschaften altern und schrumpfen lässt. Deshalb blasen weltweit immer mehr Staaten zum "War of Talents" – zum Kampf um die jungen Fachkräfte.

Diese Auseinandersetzung findet nicht nur auf internationaler, sondern ebenso auf innerdeutscher Ebene statt: Ost gegen West, Nord gegen Süd, Land gegen Stadt. Die Kontrahenten greifen dabei zu immer härteren Bandagen, wie unlängst der juristische Streit zwischen den nordrhein-westfälischen Nachbargemeinden Finnentrop und Attendorn illustrierte.

Der Anlass dafür erscheint ganz harmlos. Es geht um die geplante Einführung von Gemeinschaftsschulen im rot-grün regierten Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen eines Schulversuchs konnten sich interessierte Gemeinden beim NRW-Bildungsministerium um die Zulassung und die damit verbundenen Landeshilfen bewerben. Den Zuschlag erhielt die CDU-geführte Kommune Finnentrop. Ein Prestige-Erfolg für die rot-grüne Landesregierung, aber zugleich ein Grund zur Sorge für die Nachbargemeinde Attendorn. Sie fürchtet um ihren Status als Gemeinde mit einem hochwertigen Schulstandort und ließ per Gerichtsentscheid das Projekt vorläufig stoppen.

Das demografische Experiment Das demografische Experiment – Vom Leben mit der Nachwuchslücke © Sean Gallup/ Getty Images Die Alterung und Schrumpfung des Landes wird tiefgreifende Folgen für Gesellschaft, Sozialstaat, Wirtschaft und Demokratie haben. Eine neue Balance muss in all diesen Bereichen geschaffen werden. Welche Konzepte können die vielfältigen Probleme der demografischen Entwicklung entschärfen oder sogar lösen? Die ZEIT-ONLINE-Serie "Das demografische Experiment" wird die verschiedenen Strategien kritisch begleiten.

Entgegen dem öffentlichen Eindruck ist die bundesweit um sich greifende Tendenz, Haupt- und Realschulen zusammenzulegen, nicht ausschließlich das Produkt einer neuen bildungspolitischen Konzeption. Genauso wichtig ist dabei der Versuch, die negativen Folgen, die durch den Rückgang der Schülerzahlen für die Kommunen entstehen, einzudämmen. Mit der Zusammenlegung bisher unterschiedlicher Schultypen sollen nämlich die Schulstandorte erhalten bleiben. Denn ohne Schulen verschwinden viele Familien aus den kleineren Städten und Gemeinden. Zurück bleiben Alte, Kranke, Pflegebedürftige und Arbeitslose – kaum die Garanten für eine dynamische und lebendige Entwicklung einer Kommune.

Das Problem stellt sich nicht nur in Nordrhein-Westfalen oder in der demografischen Krisenzone Ostdeutschlands; es besteht in allen ländlichen Regionen – selbst in Bayern und Baden-Württemberg, also in Ländern, die bisher von der innerdeutschen Wanderung profitiert haben.

Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer hatte deshalb letztes Jahr einen sogenannten "Zukunftsrat" berufen, der Vorschläge zur Entwicklung des Landes erarbeiten sollte. Im Januar präsentierte das Gremium mit Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft seine Empfehlung und löste damit sofort blankes Entsetzen in der Politik aus. Die Kommission forderte nämlich, sich vom Verfassungsauftrag zu verabschieden, der gleichwertige Lebensbedingungen im ganzen Land einfordert. Statt wie bisher öffentliche Gelder nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen, müssten diese künftig auf Investitionsschwerpunkte konzentriert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit Bayerns zu sichern. Gebiete mit anhaltendem Bevölkerungsschwund sollten in ihren Potenzialen gestärkt werden – etwa als natürliche Erholungsräume für die Wirtschaftszentren.