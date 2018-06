Im Prozess gegen Jörg Kachelmann hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten gefordert. Der Wettermoderator und Unternehmer habe sich einer besonders schweren Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung strafbar gemacht.

Staatsanwalt Lars-Torben Oltrogge führte aus, dass von einer höheren Strafmaßforderung abgesehen worden sei, weil Kachelmann durch die Medien belästigt und diffamiert worden und sein Privatleben in großem Umfang öffentlich geworden sei. Zudem habe er auch beruflich Schaden erlitten. Andererseits sei für das Strafmaß zu berücksichtigen, dass die Nebenklägerin "massive Todesangst" erlitten habe.

Die Gesamtschau aller Umstände zeige, dass sich die Tat so zugetragen haben müsse, wie von Kachelmanns Ex-Freundin behauptet, sagte Oltrogge weiter. Es bestehe daran "kein vernünftiger Zweifel". Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft habe sich die 37-jährige Radiomoderatorin die Verletzungen wie Schnittwunden und Hämatome an den Oberschenkeln nicht selbst beigebracht. Auch sei sie nicht fähig gewesen, die Spuren in der Wohnung in der Nacht nach der Straftat anzulegen. Kachelmann habe sie mit einem Küchenmesser bedroht und ins Schlafzimmer gezerrt. Dann habe er sie vergewaltigt, sagte Oltrogge. Es sei die Fortsetzung eines Beziehungsstreits in einer narzisstischen Krise gewesen.

An dem Abend im Februar 2010 habe die seit elf Jahren mit ihm liierte Moderatorin ihn auf andere Beziehungen angesprochen. Dies habe Kachelmann eingeräumt und von einer "Vielzahl" gesprochen. Für das Geschehen danach gibt es unterschiedliche Versionen. Die Moderatorin schilderte eine Vergewaltigung. Kachelmann bestreitet die Vorwürfe und sprach vor dem Ermittlungsrichter von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr.

Anklagevertreter Oltrogge sagte weiter, das mutmaßliche Opfer habe zwar ihr Aussageverhalten im Laufe der Vernehmungen geändert. "Die Staatsanwaltschaft ist nicht so blöd, zu erkennen, dass die Zeugin in vielen Punkten gelogen hat", sagte Oltrogge. Dennoch glaube ihr die Anklage in den Passagen der Vergewaltigung.

Kachelmann wurde wegen der Vorwürfe nach seiner Rückkehr von den Olympischen Winterspielen auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen. Nach einigen Monaten konnte er die Untersuchungshaft wieder verlassen. Ob der Moderator verurteilt werden wird, hängt maßgeblich davon ab, wie das Gericht die Glaubwürdigkeit des Opfers bewertet. Die Verteidigung soll am Dienstag kommender Woche plädieren, das Gericht will sein Urteil am 31. Mai verkünden. Kachelmanns Verteidigung wird am Dienstag kommender Woche das Wort haben, so das Gericht.