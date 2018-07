Gründonnerstag in Karl Borromäus. Für das Abendgebet der Jugend um elf Uhr ist im Pfarrsaal der Münchner Gemeinde ein Stuhlkreis aufgestellt. In der Mitte steht ein Kreuz auf dem Boden, dahinter flackert eine Kerze. Zwei gelbe Stoffstreifen führen auf ein schwarzes Tuch zu, auf dem die Fürbitten Platz finden sollen, die zehn Jugendliche auf bunte Zettelchen schreiben. Zwei ältere Damen im Trachtenjanker haben sich dazugesellt. Sie haben Holzklötzchen und Sandpapierstreifen in ihren Händen, später sollen Kreuze gebastelt werden.

Pater Stephen Arockiam bedient die Musikanlage, moderne Kirchenlieder mit ein bisschen Beat sollen die Stimmung fördern. Dann eröffnet der kleine Mann mit seinem unermüdlichen Lächeln das Abendgebet. Pater Stephen trägt einen schwarzen Strickpullover, unter dem ein weißer Hemdkragen hervorleuchtet. Auch Haut und Haare sind ganz dunkel, ein paar weiße Strähnen haben sich in seinen Vollbart eingeschlichen.

Wenn er gefragt wird, woher er kommt, zeichnet er ein umgedrehtes Dreieck auf ein Blatt Papier. Indien. Seine Heimatstadt Madurai befindet sich ganz am unteren Zipfel im Bundesstaat Tamil Nadu. In Indien zählt man 2,3 Prozent Christen, die meisten davon sind im Süden des Landes ansässig.

jj-reportagepreis Der Preis Zum ersten Mal haben jungejournalisten.de und ZEIT ONLINE in diesem Jahr einen gemeinsamen Reportagepreis für junge Journalisten ausgeschrieben: den jj-reportagepreis. Ziel war es, junge Reporter an die Königsdisziplin im Journalismus heranzuführen. Zwei Themenfelder standen zur Auswahl: "Zukunft der Demokratie" und "Deutschland, das Einwanderungsland". Die drei ausgezeichneten Texte werden auf ZEIT ONLINE veröffentlicht. Die Preisträger 1. Platz: Juliane Baumgarten Juliane Baumgartens Reportage zeichnet sich durch einen intensiven Blick und eine klare Sprache aus, lobt die Jury. Sie hat mit ihrer Reportage Keine Heime fern der Heimat ein Thema aufgespürt, das bislang wenig beachtet wurde, nämlich dass es für Menschen mit Migrationshintergrund kaum Seniorenheime gibt. 2. Platz: Laura-Patricia Montorio Laura-Patricia Montorio widmet sich in ihrer ReportageEin Inder betet für die Bayern einem ungewöhnlichen Thema: dem Priestermangel in der katholischen Kirche in Deutschland. Ihm versucht die Kirche mit Hilfe von ausländischen Priestern entgegenzuwirken. 3. Platz: Jan Thomas Otte Jan Thomas Otte hat ein gewöhnliches Thema – den Schrebergarten – in einen ungewöhnlichen Kontext versetzt. In seiner Reportage Steht ein Kasache im Schrebergartenist er unterschiedlichen Menschen nahe gekommen.



Priestermangel und Fachkräfteimport

Anfang der neunziger Jahre war Pater Stephen zum ersten Mal in Deutschland. Zusammen mit Priesteranwärtern aus aller Welt studierte er Theologie und Philosophie in Münster. Außerdem standen deutsche Sprachkurse und praktische Gemeindearbeit auf dem Stundenplan – Zusatzqualifikationen, die für ein erfolgreiches Priestertum im Ausland entscheidend sein können. Nach dem Studium kehrte er nach Indien zurück, um acht Jahre lang in seinem Heimatland zu wirken. 2007 hat ihn sein Ordensoberster dann wieder nach Deutschland geschickt.

Aus gutem Grund: In Deutschland herrscht akuter Priestermangel . Während im Jahr 1962 noch 557 Männer geweiht wurden, sank die Zahl im Jahr 2008 auf 93. Das Zölibat wird häufig als Attraktivitätskiller für den Priesterberuf angeprangert. Doch auch die Mitgliederzahlen der katholischen Kirche sinken kontinuierlich, das verschärft das Nachwuchsproblem. Mangel an Priestern gibt es vor allem auf dem Land, denn die Christen werden zwar weniger, versammeln sich aber nicht an einem Ort. In ländlichen Gemeinden ist ein Pfarrer für wenige, aber weit verstreute Gläubige zuständig.

Die Gemeindedamen haben die Holzklötzchen an die Jugendlichen verteilt, ein Mädchen raspelt gedankenverloren daran herum, die Späne rieseln. Pater Stephen trägt mit einem leichten indischen Zungenroller einen Text zur Fastenzeit vor. Gemeinsam mit Pater Michael Czysch betreut er zwei Gemeinden. Sie pendeln zwischen den beiden und teilen Messen, Gemeindearbeit und Seelsorge untereinander auf. Auch die Teilnehmer der Gebetsrunde am Gründonnerstag kommen aus verschiedenen Gemeinden. Ein Mädchen im Blümchenkleid, das die abgeriebenen Holzklötzchen mit einer Klebepistole zusammenleimt, ist aus Heilig Kreuz. "Hier wird für Jugendliche einfach mehr geboten", sagt ein Jüngling im Karohemd, der aus Sankt Ansgar zu den Borromäern gekommen ist.