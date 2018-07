Frauen in Saudi-Arabien machen gegen das für sie geltende Fahrverbot mobil. Über Facebook rief die Initiative Women2Drive Frauen auf, sich am heutigen Freitag ans Steuer zu setzen und so gemeinsam gegen die Restriktionen zu protestieren.

Nach Informationen von Nachrichtenagenturen gab es durchaus Resonanz. Videos wie dieses zeigen Fahrerinnen, die in Autos unterwegs sind. Die Frau gab an, es am frühen Freitagmorgen aufgenommen zu haben. Augenzeugen schilderten, in den Straßen von Riad seien Vertreter der Behörde für die Förderung der Tugend und die Verhinderung des Lasters aufgezogen, um Frauen am Autofahren zu hindern.

Die Organisatorinnen der Protestaktion beklagen, dass es in dem Land kein Gesetz gibt, das Frauen das Fahren verbietet, sondern lediglich eine als Fahrverbot interpretierte Fatwa – ein religiöses Rechtsgutachten. Mehr als 3.300 Menschen wandten sich darauf in einer Petition an König Abdallah, um ihre Freilassung zu verlangen. Zudem forderten sie, dass der Monarch "eine klare Entscheidung in der Frage des Rechtes der Frauen auf Autofahren" fällt.

Ikone der Bewegung ist eine 32-Jährige Frau, die auf Youtube erzählt, wie schwierig es für saudiarabische Frauen ist, von einem Ort zum anderen zu kommen. Sie seien "täglicher Erniedrigung" ausgesetzt, klagt sie. Denn sie könnten sich nur auf den guten Willen von Männern aus ihrer Familie verlassen oder Chauffeure bezahlen.

Schon im November 1990 hatte eine Gruppe versucht, öffentlich gegen das Fahrverbot zu protestieren: 47 Frauen fuhren in 15 Autos durch Riad, bis sie festgenommen wurden. Die Beamtinnen unter ihnen verloren damals ihren Job.

Anlässlich des jetzigen Aktionstages gründete sich auch eine Gegenbewegung. Saudiarabische Männer starteten einen Aufruf zur Bestrafung von Frauen. Tausende registrierten sich auf einer Facebook-Seite für die Kampagne des Ikal – benannt nach der schweren Kordel, mit der die traditionelle Kopfbedeckung der Männer befestigt wird. Die Kampagne ruft die Männer dazu auf, die Frauen mit der Kordel zu schlagen, sollten sie es wagen, sich dem Fahrverbot zu widersetzen.