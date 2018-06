Erst als die FBI-Agenten aus dem Mehrfamilienhaus im kalifornischen Santa Monica kamen und das ältliche Paar abführten, begriffen die Nachbarn, wer hier gelebt hatte: James "Whitey” Bulger, Nummer Zwei auf der "Most Wanted” Liste des FBI – nach Osama Bin Laden. Der flüchtige Gangsterboss war ein eher unfreundlicher Nachbar. Er lebte in einer Sozialwohnung im zweiten Stock, wo er auch 30 Gewehre und etwa 800.000 Dollar gehortet hatte. Der 81-jährige wurde zusammen mit seiner 60-jährigen Freundin Catherine Elizabeth Greig verhaftet. Spät kam die Verhaftung des Mannes, der die Inspiration für den Martin-Scorcese-Film "Departed - Unter Feinden" ( The Departed) war.

Mindestens 19 Morde werden dem Gangster aus Boston vorgeworfen. Hinzu kommen Bankraub, Erpressung und Geldwäsche. Der Chef der irischen "Winter Hill Gang" mit den eisblauen Augen und den fast weißen Haaren (daher der Spitzname) hatte illegale Glückspiele und Überfälle auf Lastwagen organisiert, Wucherkredite vergeben, und Waffen und Kokain verkauft. Letzteres bezog er von Exilkubanern aus Florida.

Aber er hatte noch eine andere Seite: Er war ein Informant des FBI gewesen und spionierte für das Bureau Mafiosi aus, den "New England Mob", dessen langjähriger Boss Luigi "Baby Shanks" Manocchio erst diesen Februar verhaftet worden war.

Bulger wuchs im Süden von Boston, dem so genannten Dublin Amerikas, auf. Damals bekriegten sich italienische und irische Banden auf den Straßen, und Bulger schloss sich den irischen "Shamrocks” an. Mit 14 wurde er das erste Mal verhaftet, wegen Körperverletzung, Raub und Betrug. Er landete fünf Jahre im Knast und ging danach zur Air Force. Von dort entlassen, kehrte er nach Boston zurück, wo er nach einem Raubüberfall von der Polizei festgenommen wurde. Er saß neun Jahre in Atlanta und Alcatraz. Dort soll er — so behauptet seine frühere zweite Hand Kevin Weeks in einem Buch — am MKUltra-Programm der CIA teilgenommen haben. In diesem Programm wurden auch Menschenversuche unternommen: Die CIA versuchte die Gedanken der Versuchspersonen mit Hilfe von LSD zu kontrollieren.

1963, zurück in Boston, stieg Whitey Bulger in der Ganghierarchie auf, bis zum Chef der Winter Hill Gang. Das Hauptquartier war ein Schnapsladen an der Old Colony Avenue, der heute verschwunden ist. Er war gnadenlos und brutal; er ließ beispielsweise die Geliebten zweier Konkurrenten erdrosseln. Trotzdem hielten manche Whitey für "eine Art Robin Hood", schreibt der Boston Globe , weil er ihnen Feinde vom Hals hielt.

Wann Bulger vom FBI angeworben wurde, ist unklar, vielleicht schon, als er im Knast saß, oder aber, als das FBI anfing, gegen die Patriarca-Mafia-Familie vorzugehen, spätestens aber im Jahr 1974. Rekrutiert wurde er von Special Agent John Connolly, der aus der gleichen Sozialsiedlung stammt wie Bulger. Conolly jedoch lief bald zur "dunklen Seite der Macht" über.