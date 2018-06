Die UN plant, Somalias Hauptstadt Mogadischu über eine Luftbrücke mit Lebensmitteln zu versorgen. Am heutigen Dienstag oder spätestens am Mittwoch sollen von Nairobi aus zwei Flugzeuge des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) starten. Auch Gebiete im Osten von Äthiopien und im Norden von Kenia würden angeflogen, sagte eine WFP-Mitarbeiterin. Bisher hätten bürokratische Hürden in Kenia die Lebensmittellieferungen verzögert.



Die Hilfsflugzeuge bringen 14 Tonnen Nahrungsmittel in die Region, hieß es. Vor Ort sollen dann Nichtregierungsorganisationen und örtlichen Ausschüsse die Lebensmittel verteilen. Bei den Lieferungen handele es sich um mit Vitaminen und Mineralien angereicherte Nahrungsergänzungen für unterernährte Kinder. Nach Angaben von Unicef sind in Somalia, Äthiopien, Kenia und Dschibuti bereits über 2,3 Millionen Kinder akut mangelernährt.

Inwiefern die islamistische Al-Shabaab-Miliz UN-Hilfslieferungen in den Süden von Somalia blockiert, ist zur Zeit unklar. Al-Shabaab hatte in der vergangenen Woche angekündigt, keine ausländischen Lieferungen in die von ihnen kontrollierten Gebieten zuzulassen. Eine WFP-Sprecherin sagte, man würde in Somalia da arbeiten, wo es "möglich" sei.

Bundesregierung erwägt weitere Hilfe

Aufgrund der katastrophalen Lage wird auch in Deutschland über weitere Hilfen diskutiert. Der Afrika-Beauftragte der Bundesregierung, Günter Nooke (CDU) sagte, die Bundesregierung werde es "nicht zulassen, dass dort Menschen sterben, wenn es wirklich nur am Geld liegt". Er halte eine weitere Aufstockung der deutschen Hungerhilfe für Ostafrika für denkbar.

Horn von Afrika Hungersnot in Ostafrika Die Vereinten Nationen haben für Teile Somalias eine akute Hungersnot ausgerufen. Auch Äthiopien und Kenia leiden unter der Dürre. Im Folgenden finden Sie eine Liste mit Hilfsorganisationen, die Ihre Spende entgegennehmen. Hier können Sie spenden Aktion Deutschland Hilft e.V. (Bündnis deutscher Hilfsorganisationen) Stichwort: Hunger Ostafrika Spendenkonto: 10 20 30 Bank für Sozialwirtschaft, Köln BLZ 370 205 00 "Bündnis Entwicklung hilft" (Bündnis deutscher Hilfsorganisationen) Stichwort: Ostafrika Spendenkonto: 51 51 Bank für Sozialwirtschaft BLZ 370 205 00 Deutscher Caritasverband / Caritas international Stichwort: Hungersnot Ostafrika Spendenkonto 202 Bank für Sozialwirtschaft BLZ 660 205 00 Deutsches Rotes Kreuz Stichwort: Ostafrika Spendenkonto 41 41 41 Bank für Sozialwirtschaft BLZ 370 205 00 Diakonie Katastrophenhilfe Stichwort: Somalia Spendenkonto 502 707 Postbank Stuttgart BLZ 600 100 70 Welthungerhilfe (Mitglied "Bündnis Entwicklung hilft") Stichwort: Dürre Ostafrika Spendenkonto 1115 Sparkasse Köln Bonn BLZ 370 501 98 Kindernothilfe Stichwort: Dürrekatastrophe "Horn von Afrika" Spendenkonto 45 45 40 Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank BLZ 350 601 90 Medico international Stichwort: Ostafrika Kontonummer 1800 Sparkasse Frankfurt BLZ 500 502 01 Plan International Deutschland e.V. Stichwort: Dürre Ostafrika Spendenkonto 0001623207 Postbank BLZ 200 100 20 Save the Children Stichwort: Horn von Afrika Spendenkonto 929 Bank für Sozialwirtschaft BLZ 100 205 00

Sowohl im Auswärtigen Amt wie auch im Entwicklungsministerium gebe es noch "Töpfe" für weitere humanitäre Hilfe. Nooke riet allerdings dazu, nicht nur über Geld zu sprechen, sondern auch über langfristige Aufbauhilfen für die afrikanische Landwirtschaft sowie darüber, "wie die Hilfe überhaupt zu den Menschen kommt".

Zehntausende Flüchtlinge im Juli

Allein in diesem Monat sind rund 40.000 Somalier vom Land in die Hauptstadt Mogadischu geflohen, sagte eine Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR). Über den Zeitraum der vergangenen zwei Monate seien 100.000 Binnenflüchtlinge in der somalischen Hauptstadt eingetroffen. Die verheerende Lage habe zu einem heillosen Durcheinander und zu Plünderungen geführt. Einige der Schwächsten und Verwundbarsten stünden mit leeren Händen da, sagte die UNNHCR-Sprecherin.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilte zudem mit, täglich passierten etwa 3500 Somalier die Grenzen zu Kenia und Äthiopien. Im Laufe der schweren Hungersnot am Horn von Afrika verließen demnach bereits rund 740.000 Somalier ihr Land. Allein in Somalia bedroht die Hungerkrise rund 3,7 Millionen Menschen. Die UN hatte vor knapp einer Woche für Teile des Landes offiziell eine Hungersnot erklärt.