Der venezolanische Präsident Hugo Chávez hat die Spekulationen um seinen Gesundheitszustand beendet. Er wandte sich von Kuba aus in einer TV-Ansprache ans Volk. Er sei während seines Kuba-Aufenthaltes wegen einer Krebserkrankung operiert worden, sagte der 56-Jährige.



Die Genesung verlaufe "langsam und sorgfältig", sagte Chávez. Er sei überzeugt davon, dass er sich voll erhole. Ab wann er wieder zurückkehren will, sagte er aber nicht. Es sei ein "fundamentaler Fehler", seine Gesundheit über Jahre hinweg vernachlässigt zu haben, sagte Chávez in seiner 15 Minuten dauernden, vorab aufgezeichneten Ansprache.

Zuvor hatte die venezolanische Regierung mitgeteilt, Chávez habe sich in Kuba wegen eines Beckenabszesses operieren lassen. Nach seiner Operation am 10. Juni war er nicht mehr öffentlich aufgetreten. Einen für den 5. Juli in Venezuela geplanten Regionalgipfel sagte die Regierung ab.

Die Opposition hatte den Aufenthalt in Kuba heftig kritisiert, da sie es für verfassungswidrig hielt, dass der Präsident das Land vom Ausland aus regiert. In seiner Ansprache sagte Chávez, er habe die Regierung während seines Krankenhausaufenthaltes auf dem Laufenden gehalten.



Kritiker sagten, Chávez wolle mit seiner Krankheit um Sympathien vor der im kommenden Jahr anstehenden Wahl werben. Chávez regiert Venezuela seit 1999.