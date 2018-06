ZEIT ONLINE: Herr Rucht, in den vergangenen Wochen sind Tausende überwiegend junge Europäer auf die Straße gegangen. Ist das die Geburt einer paneuropäischen Protestbewegung?

Dieter Rucht 65, Professor für Soziologie und Protestforscher, war bis Juni 2011 Ko-Leiter der Forschungsgruppe "Zivilgesellschaft, Citizenship und politische Mobilisierung in Europa" am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Seine Hauptarbeitsgebiete sind Modernisierung, politische Partizipation, soziale Bewegungen, Protest. Er ist auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von Attac Deutschland.

Dieter Rucht: Wir haben es noch nicht mit einer europaweiten Protestkoalition zu tun. Die Medien stellen vordergründig Gemeinsamkeiten her, weil vor allem Jugendliche an den Demonstrationen beteiligt sind und Themen wie Arbeits- und Perspektivlosigkeit im Vordergrund stehen. Bei genauerem Hinsehen sind die Forderungen aber nationalspezifisch. In Italien beispielsweise richtet sich die Stimmung gegen die Regierung von Silvio Berlusconi, während die Demonstrationen in Spanien keine gezielte Attacke gegen die regierenden Sozialisten sind. Da zeigt sich vielmehr eine generelle Unzufriedenheit mit allen Parteien des politischen Betriebs.

ZEIT ONLINE: Sind die europäischen Proteste mit dem Arabischen Frühling vergleichbar?

Rucht: Es gibt rhetorische Bezugnahmen auf die arabischen Proteste, aber auch gravierende Unterschiede. Selbst in Griechenland geht es ja nicht um die Abschaffung eines Regimes, sondern um eine Kurskorrektur. Vielleicht auch um eine Abwahl der Regierung. Das parlamentarische Regierungssystem steht nicht zur Debatte, auch wenn die meisten Griechen mit der aktuellen Politik massiv unzufrieden sind.

ZEIT ONLINE: Ist die Politisierung der europäischen Jugend ein neues Phänomen?

Rucht: Es handelt sich um eine neue Politisierungswelle, aber wir haben dergleichen auch schon in der Vergangenheit erlebt: die Achtundsechziger, die Schüler- und Studentenproteste 1986 in Frankreich, die Aufstände in den Pariser Vororten 2005, die Halbstarken-Proteste in den Fünfzigern in der Bundesrepublik. Solche Aufwallungen gibt es immer wieder, bisher waren das allerdings keine Massenbewegungen. Heute erleben wir eine Massenbewegung, die sich weniger durch Regelbrüche und Provokation auszeichnet, sondern durch einen weitgehend friedlichen und werbenden Auftritt.

ZEIT ONLINE: Wer sind denn die Demonstranten, aus welcher politischen Ecke kommen sie?

Rucht: Nun, bei den europäischen Demonstrationen der vergangenen Wochen waren überwiegend junge Leute vertreten – in der Gesamttendenz vor allem Radikaldemokraten, also Angehörige des linken Spektrums. Zugleich wird betont, dass man sich nicht hinter die Fahne einer bestimmten Partei stellen will.

ZEIT ONLINE: Welche Rolle spielen das Internet und soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook?

Rucht: Ich glaube, deren Bedeutung wird überschätzt. Facebook ist ein ideales Werkzeug für Leute, die bereits auf Protest eingestellt sind. Das Internet dient der Koordinierung und ist manchmal wichtig für den ersten Stimulus, aber es leitet keine große Überzeugungsarbeit. Außerdem wird meiner Ansicht nach die Bedeutung bestehender sozialer Netzwerke unterschätzt – Nachbarschaften, Gewerkschaften, Jugendgruppen. Das läuft nicht alles übers Internet, sondern das sind etablierte persönliche Kontakte.

ZEIT ONLINE: Ein Slogan der Achtundsechziger lautete "Macht kaputt, was euch kaputtmacht". Heute steht auf den Plakaten der spanischen Demonstranten "Wir sind nicht gegen das System, das System ist gegen uns". Gegen wen protestieren die Menschen eigentlich?

Rucht: Für die Achtundsechziger war es einfacher, sich zu verorten, es gab eine deutliche Freund-Feind-Unterscheidung. Man wusste gleich, wo der Gegner steht, konnte sich an ihm reiben und eine Gegenposition entwickeln. Das ist heute weitaus schwieriger. Der Gegner ist diffus: Da wären der Neoliberalismus, die Eliten, das verkrustete Parteiensystem, eine Politik, die keine Perspektive bietet. Das sind sehr unscharfe Bezugspunkte, die Menschen mit völlig unterschiedlichen Forderungen zusammenbringen. Sobald es an die konkrete Umsetzung geht, fallen solche Bewegungen zwangsläufig auseinander.